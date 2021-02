Boston: "Pensábamos que la temporada nos iba a dar un aire, pero no alcanzó"

La confitería Boston, llevada adelante por los propios trabajadores, no atraviesa un buen momento económico pero continúa "peleando" para seguir funcionando.

"Fue un año muy complicado. Nosotros ya veníamos cargando con una mochila muy pesada de años anteriores. Pensábamos que la temporada nos iba a dar un aire más grande, pero fue bastante atípica, no fue lo que se esperaba o se necesitaba, no alcanzó", afirmó Carolina Jara, referente de la Boston, en diálogo con El Marplatense.

Uno de los problemas inició en noviembre, cuando el Gobierno le quitó el ATP. "Una cosa de no creer, justo a nosotros que estamos en quiebre y que no hay un empresario atrás. El sindicato se está moviendo y tratando de recuperarlo. El sector gastronómico necesitaría más ayuda y no están viendo eso", señaló al respecto.

"Nosotros somos 22 trabajadores, la seguimos peleando codo a codo con el sindicato. Después del fin de semana largo ya se sintió que bajó mucho. Estamos esperando a ver cómo viene marzo o si desde el municipio, provincia o nación ayudan un poco más al sector, que está bastante castigado", analizó Jara.

Por último, de cara al futuro, señaló que "es inevitable pensar que el invierno será durísimo, muchísimo más que el anterior" y "tienen que apuntar a rescatar el sector gastronómico".