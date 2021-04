Gastronómicos locales se solidarizaron con sus colegas del AMBA

Desde laAsociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata emitieron un comunicado en el que expresaron "su solidaridad con los colegas gastronómicos del AMBA".

Se refirierona las "mayores restricciones horarias, la imposibilidad de utilizar sus salones aun con aforo reducido y el estricto cumplimiento de los protocolos aprobados" según el último decreto presidencial.

"Decimos no a más limitaciones; no al cierre de más establecimientos; no a la pérdida de más fuentes de trabajo; no a más presión impositiva; no a más restricciones sin ayuda; no a la prohibición de trabajar. La gastronomía no contagia", concluyeron.