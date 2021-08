Juego Bonaerenses: cinco equipos clasificados a la Final Provincial

Desde el miércoles 18 al viernes 20, en los Polideportivos Barriales, las categorías sub 13, 15 y 18 de la rama femenina clasificaron a la siguiente fase. Mientras que en la masculina, la sub 13 y sub 18, lograron el pase a la Final Provincial.

Una gran semana para la delegación de General Pueyrredon que de los seis representantes, cinco lograron pasar a la última fase de los Juegos Bonaerenses.

Nueva semana JBA

A partir del lunes 23 continúa la Etapa Regional, con mucha participación de nuestros deportistas, comenzando con tenis de mesa en Balcarce.

El martes en Ayacucho se realizará el regional de fútbol tenis y el jueves en Tandil será el turno del tenis.

La semana de los Juegos Bonaerenses, finalizará el viernes en los escenarios del EMDER con natación, acuatlón y ajedrez.