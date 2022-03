Plaza Mitre: se realizarán actividades de concientización en el tránsito

Desde la Asociación de Víctimas del Delito y Tránsito enviaron un comunicado donde explican que “se considera un día especial el 5 de marzo para la educación y reflexión en torno a la seguridad vial desde 1995, cuando Gabriela Fernández, de 18 años, murió atropellada en La Plata por un conductor que conducía alcoholizado y luego se dio a la fuga. En conmemoración, se promulgó el “Día de la Conciencia Ciudadana y Respeto al prójimo en el Tránsito” con el objetivo de promover la concientización en el respeto hacia el otro cuando transitamos en la vía pública como peatones, conductores o ciclistas”.

“Sin embargo, todos los días podemos generar un cambio en este sentido”, remarcaron y agregaron que por ese motivo se realizará en la Plaza Mitre actividades de concientización 17 a 19. La Comisión asesora de seguridad vial, en conjunto con las áreas de EMSUR, EMVIAL, EMDER, Observatorio Vial MGP, Subsecretaria de movilidad Urbana MGP, Secretaria de Seguridad, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y diseño UNMDP, AMPAS de Productores de Seguros, Asociación de Víctimas de Delito y Tránsito, Red Cuidarte +”.

“Dicho evento estará dirigido a niños de 6 a 10 años y respectivos padres, con actividades y juegos dirigidas al correcto uso del casco, el no uso del celular mientas se transita o el cruce de una calle, el no uso de auriculares, mirar a ambos lados al cruzar una arteria, cruzar por las sendas peatonales, etc. Pequeñas acciones que hacen a la seguridad vial, e ir incorporando conceptos básicos a los más pequeños. Es libre de participación a toda la ciudadanía”, cerraron.