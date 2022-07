Leonardo DiCaprio celebró la creación del Parque y la Reserva Nacional Ansenuza en Mar Chiquita

El reconocido actor y ambientalista de Hollywood, Leonardo DiCaprio, celebró a través de Twitter la creación del Parque y la Reserva Nacional Ansenuza en Mar Chiquita, tras aprobación en el Congreso de la Nación.

En diciembre del 2021 realizó un posteo en redes sociales donde recalcó la importancia de proteger el ecosistema de la laguna de Mar Chiquita y los humedales de Río Dulce junto a las especies que viven allí.

Con un hilo de Twitter, el actor manifestó: "Este mes, el Congreso argentino creó oficialmente #ParqueNacionalAnsenuza y Reserva Nacional. La laguna Mar Chiquita y los humedales de Río Dulce ahora están protegidos a perpetuidad".

"Este logro trascendental beneficiará a la vida silvestre en Ansenuza y fortalecerá las economías regionales", concluyó.

This month, the Argentine Congress officially created #AnsenuzaNationalPark & National Reserve. Mar Chiquita Lake & the Río Dulce wetlands are now protected in perpetuity. pic.twitter.com/ULtyFGQE4X

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) July 27, 2022