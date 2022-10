Tras un día desparecido, encontraron a un policía con un disparo en el rostro

Un efectivo policial quien cumple función como ayudante de Oficial de servicio de 24 x 48 horas, no se presentó en dependencia a cumplir servicio ordinario y su teléfono celular estaba apagado, se comisiona móvil RO 27194 a su domicilio de calle Puan 4736.

Allí se entrevistaron con la tía, que manifestó que hace días no ve a su sobrino, y que llamaba su atención que no se presentara a servicio por lo que ingresó a la vivienda la cual se hallaba sin llave y encontró una nota manuscrita del policía pidiendo perdón por lo que iba a hacer y que ya no deseaba continuar con su vida por problemas de deudas.

Se realizó comunicación telefónica con su pareja quien refirió que ayer finalizaron su relación y que la última ubicación del teléfono del causante a las 19, arrojaba en Zona de Punta Mogotes.

Personal de GTO se abocó a relevamientos por esa zona. En el domicilio no se encontró armamento ni chaleco provisto.

Ayer cumplió servicio Polad en el horario de 09 a 15 en Banco Provincia. Y su tía se dirige a Comisaría Quinta a radicar denuncia por Averiguación de paradero y hacer entrega de la nota manuscrita.

Y este sábado fue hallado con un disparo en el restro en la zona de Acantilados y se encuentra en grave estado de salud, internado en el Hospital Privado de Comunidad.