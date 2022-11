Polideportivo Las Dalias: "Están haciendo un trabajo de hormiga, robando la obra de a poco"

El pasado fin de semana ocurrió un hecho delictivo que llamó la atención. Quisieron llevarse los portones del Polideportivo de zona Camet, en donde la obra nunca finalizó. Estos portones tienen la función de custodiar el perímetro de este edificio que resta finalizar desde hace al menos 8 años.

Uno de los vecinos del barrio Las Dalias, Bruno, fue testigo del degradado de la obra y de cómo han ido desmantelándola: "Vimos como se intentaban llevar uno de los portones. Ayer a la mañana salí a caminar para el parque y observé que llegaban unas cuadrillas Municipales. La policía nos había avisado que uno de los más cortos, en el ancho estaba bastante recaído y que el más grande estaba parado pero abierto. Entonces nos dimos cuenta, están haciendo un trabajo de hormiga, robando la obra de a poco. Los estaban desarmando, no les daba el tiempo".

"También pudimos ver que aparecieron mantas, colchones y que se está pernoctando ahí. Es un estado de abandono muy general. Por eso una cuadrilla de la Municipalidad se acercó a atar el portón con alambre más grueso, lo apuntalaron con hormigón y finalmente colocaron una cadena nueva con candado. Ahora quedó cerrado pero es algo de todos los días", aclaró el vecino.

"Hay mucho abandono, es una lástima. Estuvimos recorriendo por dentro y da mucha pena. Si bien es mucho de hormigón, de techo y de vigas lo que está hecho, se están robando las instalaciones, los parantes, el durlock. De a poco se van llevando todo de forma aislada", continuó desde Las Dalias, Bruno.

"Siempre hay un patrullero junto a un baño químico, que duerme ahí. No están permanentemente, si tienen que salir por una urgencia, salen. A la noche están. Uno ve como empresas deportivas privadas van creciendo, yendo por Beltrán o Gandhi que dicho sea de paso, está detonada completamente esa calle pero éste no crece" dijo.

"Lo que ocurre es que al no seguirse con la obra hace 8 o 9 años, hay un problema con el vecindario que está molesto porque pernocta gente ahí. Creo que hubo dos licitaciones pero según un vecino mío, ninguna era por el total de la obra. Si bien está toda la estructura, techos, piso, no hay todavía instalaciones. En el lugar había electricidad pero hoy ya quedan las cajas, han arrancado caños. De a poco van desarmando", mencionó Bruno.

"Esto fue idea del Intendente Pulti, en los siguientes 4 años no se hizo mucho porque se paró por no haber pagado certificaciones, según me dijo un arquitecto que trabajaba con la empresa", exclamó.

A modo de conclusión, el vecino del barrio Las Dalias expresó: "Casi todos los polideportivos se terminaron pero este no. Tienen un sistema muy lento, es una pena. Quisiéramos quejarnos más seguido pero sabemos que no aportamos nada. De las quejas no se hace nada. Pero se han hecho pedidos, papeleríos para que vinieran pero ya pasaron más de ocho años y no se hace nada. Ese es uno de nuestros malestares, otro es la sala de primeros auxilios y otro es la llegada al barrio por la calle Gandhi en donde hay un sorteo de pozos".