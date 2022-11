Robo en El Coyunco: "El auto que tenían los delincuentes trabajaba para Uber"

La semana pasada se dio a conocer el caso en donde 4 delincuentes abordaron una casa en el barrio El Coyunco y la desvalijaron. El personal policial acudió a raíz de un llamado al 911 y al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a los residentes, quienes manifestaron que los amedrentaron con un arma de fuego y sustrajeron dinero en efectivo junto a un teléfono celular.

El titular y referente del gremio de taxis SUPETAX, Donato Cirone habló con El Marplatense para aclarar cuestiones que se desconocían sobre el hecho: "Quería dejar bien en claro lo que pasó el miércoles 16, donde hubo una detención de personas que estaban robando en zonas rurales, en el Coyunco, en ese lugar donde hubo una denuncia de personas que estaban descansando y fueron abordados por delincuentes en su propio domicilio".

"Actuó la comisaría 14 que está en Sierra de Los Padres y ubicaron al vehículo en donde iban 4 delincuentes a bordo. Cuando los detienen, 3 alcanzan a escapar y detienen al conductor que no era el titular. Cuando citan al propietario del auto, éste manifiesta que se suponía que estaba trabajando para UBER. El auto que tenían los delincuentes, trabajaba para la aplicación. Y me llama la atención que los medios que sacaron esa noticia, no dijeron nada al respecto. También somos concientes de que muchos son cómplices de estas plataformas ilegales, porque pagan pautas y de alguna manera compran voluntades" expresó Cirone.

"Nosotros investigamos y efectivamente ese vehículo trabajaba para la plataforma digital. En realidad nosotros queremos que la gente tome conciencia al momento de abordar esos servicios porque no hay un registro de quiénes lo conducen. Es mentira que desde el estado Municipal ellos van a hacer un registro y un control. Mentira, no podés tener un control de lo que tenés, que está perfectamente identificado que son los taxis, remises y autos rurales. Cómo van a hacer para controlar autos particulares que no tienen ningún tipo de identificación. Es una gran mentira", dijo el referente de SUPETAX.

"El propietario del auto seguramente desconocía sobre el trabajo de estas aplicaciones que son ilegales. Hay personas que tienen el auto parado y piensan en poner un chofer para que lo trabaje pero esos son los riesgos, para los que viajan arriba y para el dueño. Yo apunto a los clientes porque yo no mandaría ni a mi hija ni a mis nietos, en un servicio donde no hay ningún tipo de control", continuó Cirone.

"En el taxi, vos tenés que tener un certificado de antecedentes que acredite que podés conducir un servicio público. De lo contrario, si tenes algún problema o tuviste, no podés manejar", concluyó el titular y referente del gremio de taxis.