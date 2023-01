No es mala suerte: Alvarado sumó su refuerzo n°13

Tras la baja de Nereo Champagne por un problema cardíaco, cuando se creía que la última incorporación sería un nuevo arquero para ese puesto, el "torito" sumó al defensor Tomás Berra por una temporada.

Se trata del zaguero de 31 años y 1.91 metros que ascendió con Rosario Central en el inicio de su carrera y, ya en Primera, fue subcampeón de Copa Argentina y disputó la Sudamericana antes de jugar en Godoy Cruz y Arsenal.

En ese marco, Berra también jugó en el ascenso italiano y tuvo experiencias en la segunda categoría del fútbol argentino, donde vistió las camisetas de Santamarina de Tandil y Chacarita, su último club.

En ese sentido, el ex Rosario Central se convirtió en el refuerzo n°13 para el "torito" junto al ex Gimnasia Nicolás Ortíz, el uruguayo Gularte, al Julián Lobelos, al ex San Martín de San Juan Sebastián Ramírez, al lateral izquierdo Luis Julián Olivera, al ex Juventus Guido Vadalá, al extremo Joao Rodríguez, al delantero Edward Bolaños, al mediocampista Franco Bellocq, al defensor Mariano Bettini, al delantero Mariano Barbieri y a José Luis Fernández.