Dura protesta de trabajadores en las puertas de Chichilo

UTHGRA Mar del Plata puso en marcha una medida de acción gremial directa en rechazo a la violenta agresión que sufrió el viernes una trabajadora y delegada del restaurante Chichilo por parte del dueño del establecimiento, Franco Di Leva.

El secretario general, Pablo Santín, repudió el "cobarde accionar" del empresario, quien "no es la primera vez que maltrata, insulta y golpea a trabajadores y trabajadoras, como ya hemos denunciado en otras oportunidades".

Asimismo, durante la noche del sábado, con un local lleno de comensales se llevó a cabo una ruidosa protesta.

El repudiable hecho ocurrió el pasado viernes en el local 4 del Centro Comercial del Puerto de Mar del Plata en el marco de la elección de delegados y delegadas del establecimiento, proceso electoral en el cual la trabajadora y delegada se presentó como candidata para continuar cumpliendo ese rol, con el apoyo de sus compañeros.

Previamente, la víctima, "durante todo el año había sido perseguida por el encargado, Mauro Suárez" (quien anteriormente fue denunciado por la delegada por violencia de género y persecución) y el viernes "no querían dejar ir a votar a los trabajadores que la apoyaban", pero el caso pasó a mayores cuando - según denunció la trabajadora- el dueño de Chichilo (local 4) la agredió verbalmente, la insulto y finalmente la golpeó. UTHGRA Mar del Plata ya recurrió al Ministerio de Trabajo por lo sucedido y este fin de semana se manifestará frente al restaurante.

En la denuncia penal contra Franco Di Leva por violencia física, violencia de género y persecución radicada ante la Fiscalía General, consta que la candidata a delegada "le solicitó al encargado que la dejaran ir a votar", ante lo cual "Franco Di Leva se apersonó ante mí, me sacó de la caja y me dijo 'dejá de hacer quilombo'; 'Dejá de decirle a la gente que vaya a votar'; 'Andate a la c... de la lora negra de mierda'", relató.

"Cuando respondo que toda la gente tenía derecho a votar, me dijo: 'Chupame la p... yo digo quién va a votar acá'. Al mismo tiempo me sujetó del brazo y cuando le pedí que me suelte me empujó bruscamente con un golpe en mi brazo y hombro izquierdo", describió al radicar la denuncia penal correspondiente.

Finalmente, la delegada pudo emitir su voto, aunque el conflicto se generó justamente porque "Di Leva se metió en la elección para que ganen sus candidatos" y, entonces, cuando ella hablaba con sus compañeros para que fueran a votar, fue increpada y agredida por el responsable de la empresa.

La trabajadora dejó constancia de que "no es la primera denuncia por agresión" que recibe el empresario ni la primera vez que maltrata de esa forma a la misma empleada, quien solicitó a la justicia que "investigue lo ocurrido".

La delegada, cabe aclarar, finalmente ganó las elecciones por mayoría de votos y ratificó así el apoyo de la mayor parte de sus compañeros y compañeras.

Tras contener a la delegada, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, repudió el violento accionar generado por el dueño de Chichilo, donde "siguen aplicando prácticas retrógradas y violentas contra sus trabajadores y trabajadoras, y hay además permanentes actos de violencia machista hacia las mujeres por parte del dueño y el encargado que no vamos a tolerar de ninguna manera".

En abril de 2022, recordó el dirigente hotelero y gastronómico, el mismo empresario fue denunciado penalmente por un trabajador y una trabajadora, a quienes también agredió físicamente por una situación menor.

"No vamos a permitir ningún tipo de violencia física ni verbal contra ningún trabajador, es totalmente descabellado e injustificable que un empresario golpee a sus trabajadores, ¿en qué época se cree que está? Es una locura intolerable”, manifestó el secretario general de UTHGRA Mar del Plata de cara a la medida gremial que se puso en marcha el sábado por la noche en el local 4 de Chichilo.