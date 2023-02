Crimen en la Peatonal: la familia Mora Negretti y una convocatoria por la baja de imputabilidad

Tras el asesinato de otro joven en la ciudad, como el caso de Lucio Garay. El papá de Martín Mora Negretti, el chico asesinado a mediados del 2022 en Rawson y Sarmiento, invitó a la ciudadanía para "encontrarse y debatir las posibilidades de una nueva legislación para menores". Será este domingo 26 de febrero a las 15 en Luro y Mitre.

Luis Mora Negretti, dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y precisó los detalles del proyecto, sus sensaciones de la actualidad argentina en lo penal y la intención de convocar este fin de semana la ciudadanía.

"La gente que mata no tiene escrúpulos, ni límites y tenemos un Gobierno que no valora la vida de la juventud que. Hoy no hay control, parámetro valedero", comenzó diciendo.

"Lamentablemente estamos buscando la forma de desatarles las manos a jueces y policías, porque hoy los menores no pueden ser detenidos no se puede condenar", expresó.

"En la ciudad somos un millón y medio de personas y tenemos una fuerza policial con 3.500 efectivos, es muy poco", aseguró.

"Esta convocatoria del domingo a las 15 será un encuentro para tratar el proyecto de ley que tenemos que empezar a debatir. Es un espacio para encontrarse y debatir las posibilidades de una nueva legislación para menores", sentenció.

"Hay que empezar a abrir la cabeza y siempre se le echa la culpa a los jueces al policía o al intendente, ellos están atados de pies y manos en muchos casos donde se involucra a menores", dijo.

Por último, destacó que el domingo no quiere banderas políticias, ni de organizaciones sociales. La cita será este domingo 26 a las 15 en Luro y Mitre.