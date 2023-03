Operativo UPD: sin "mayores agravantes" y con un "acompañamiento notorio de padres"

Se desarrollaron los festejos del último Primer Día (UPD) por parte de los estudiantes del último año de las secundarias de Mar del Plata. Sobre esto, el Municipio actuó con un operativo de control, junto a la Policía de la Provincia, el SAME y la Cruz Roja para mantener bajo control a los menores en todo aspecto.

Los controles tuvieron la finalidad de cuidar a los estudiantes, conteniéndolos desde distintas áreas para evitar que consuman alcohol y puedan disfrutar en paz sin perjudicarse ni a ellos mismos ni a terceros.

Sobre esto, desde Defensa Civil, Rodrigo Goncalvez dialogó con El Marplatense y realizó un balance de lo que fueron las horas previas al comienzo del ciclo lectivo, que se vivieron en las calles de la ciudad: "La verdad que el UPD se desarrolló tal cual lo previsto, por lo menos en lo que tiene que ver con el operativo que se montó y la intención de poder acompañar de alguna manera a todos aquellos alumnos que hoy empezaron su primer día y que los festejos de desarrollaran con el cuidado y respeto del caso".

"La meteorología fue protagonista porque los festejos que se dan generalmente durante la madrugada y antes de concurrir a los colegios, se vio opacada por las lluvias por lo cual los chicos tuvieron un éxodo más temprano, tanto de Plaza Mitre, Parque San Martín y Plaza España", dijo el Titular del área.

"Valoramos el acompañamiento de los padres que se vio y fue notorio. Tuvieron acciones destacables como la limpieza del Parque San Martín cuando los chicos se retiraron", aclaró Goncalvez.

"También hacemos un balance de atenciones sanitarias, tanto por el SAME como Cruz Roja. Pasadas las 2 de la mañana se clausuró un salón que no tenía habilitaciones ni medidas de seguridad en Chile al 1300 a través de Inspección General", comentó desde Defensa Civil.

"En ese lugar se pudo detectar no la presencia de mayores, dos atenciones sanitarias por la ingesta de alcohol, que no motivaron el traslado pero si la concurrencia de los padres para retirar a los menores. Actuó minoridad en ese caso. El SAME tuvo otra en Plaza España, en el Monumento al Quijote por la caída de un chico con algunas escoriaciones leves. Hubo 4 atenciones más, dos por ingesta de bebidas alcohólicas y dos por lesiones menores. Todos los casos fueron sin mayores agravantes", Continuó Goncalvez.

"Todo ocurrió con calma y a partir de ahí ya fue el ingreso de los chicos a los establecimientos con el acompañamiento que habíamos previsto. Fue un operativo desgastante por la cantidad de horas, pero todas las áreas que participaron fueron eficaces", concluyó el Titular de Defensa Civil.

Por otra parte, el secretario de seguridad del Municipio, Martín Ferlauto explicó: "Todo se desarrolló de forma positiva. Empezamos con el operativo a las 00 horas, desde el Centro de Monitoreo con las distintas áreas. Las primeras horas hubo mucha participación de niñez, de Inspección General y de la Delegación del Puerto en lo que tiene que ver con las inspecciones de los establecimientos donde los chicos se juntaron previamente".

"El comercio que clausuramos pertenecía a una colectividad, donde los chicos estaban consumiendo alcohol y no tenían las medidas de seguridad necesarias. No tuvimos otras clausuras e intentamos controlar lo mejor posible que lleguen bien a la Plaza España y al Parque San Martín", aclaró Ferlauto.