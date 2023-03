Aseguran que "donde más creció la incidencia de la pobreza es en la clase media"

El economista de Ecolatina, Federico Moll, habló en CNN Radio sobre la inflación, la pobreza y las perspectivas de la economía en un año electoral con un gobierno “sin margen de maniobra”.

“Donde más creció la incidencia de la pobreza es en la clase media y es un fenómeno que no se veía anteriormente. Hay familias con salarios registrados o no registrados que no llegan a cubrir una canasta básica”, explicó el especialista en diálogo con Adrián Puente.

Y agregó: “Es factible encontrar familias con dos personas trabajando y que no puedan cubrir la canasta básica”.

“Hay una dinámica interesante porque los salarios registrados logran no diferenciarse mucho respecto de la inflación y los no registrados y jubilados han crecido muy por debajo”, comentó Moll en Los Primeros de la Tarde.

Además, el economista sostuvo que los salarios inciden sobre la inflación futura y al mismo tiempo complica a los que no tienen paritarias. Hay una cuestión con la no cobertura que se vuelve realmente crítica”.

“Hace unos años tener un trabajo en relación de dependencia te salvaba de la pobreza porque se consideraba un empleo de calidad. Hoy no sucede”, lamentó, y aclaró que “los estándares de vida incluso bajaron muchísimo”.

Sobre la ayuda y programas del Estado, aseguró que “lo que va aumentando es la cantidad de los planes, pero no el precio. Es una red más amplia, aunque al mismo tiempo más frágil”.

¿Cómo estará el 2023? “Habrá seguramente un estancamiento total de casi todas las variables. No va a haber una recuperación. El gobierno no tiene márgenes de maniobra y lo que puede lograr es firmar el empate”, finalizó.