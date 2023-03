Abad le apuntó a Kicillof: "No están en modo gobierno, viven en modo campaña"

El titular del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja provincial, Maximiliano Abad, realizó una evaluación sobre el discurso que brindó el gobernador Axel Kicillof en el inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense y remarcó: “No están en modo gobierno, viven en modo campaña”.

“Los que vivimos, los que nacimos, y los que habitamos en la provincia de Buenos Aires sabemos que los números no mienten. Con tres dígitos de inflación, más de la mitad de los trabajadores y las trabajadores se encuentran en una situación de miseria”, expresó Abad, y agregó: “16 de cada 100 chicos que empiezan la primaria, no terminan la secundaria. Hay un modelo educativo expulsivo que hipoteca el futuro de nuestros pibes y nuestras pibas”.

Hoy @Kicillofok no quiso escucharme en la apertura del período 151º de sesiones ordinarias. Gobernador, acá le digo lo que pienso. Esos son números que duelen y que tenemos que cambiar, no quiera seguir adoctrinando a la Legislatura como ya hizo con las escuelas. pic.twitter.com/sgZg0K7MtZ — Maxi Abad (@MaxiAbad) March 6, 2023

“La inseguridad se lleva la vida de inocentes, el sistema educativo condena a alumnos y estudiantes a la marginalidad, el acceso a una vivienda es un derecho imposible de cumplir y la producción enfrenta la desidia, las trabas y los malos tratos del gobierno. Lamentablemente lo único que crece en nuestro país es la asistencia social para personas que están condenadas a la pobreza eterna”, disparó el diputado radical en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3.

Y agregó: “El dilema no es entre derechos y la derecha. El dilema es entre el narcotráfico y la vida; en comer o no comer; en tener salud o no; en tener escuelas abiertas o escuelas cerradas; más impuestos o menos impuestos; ser servidores públicos o los que se sirven de lo público”.

Por último, Maximiliano Abad aseguró que “en la provincia debemos llevar adelante un verdadero cambio radical, con una educación de calidad, donde se deje de regalar viajes de egresados y se debate una reforma profunda; con centros de salud donde el personal médico tenga los insumos y salarios que se merecen; y con nuevas políticas en materia de seguridad para combatir el delito y el narcotráfico”.