Agredió a una mujer con una botella cortada

En la tarde de este miércoles varios residentes del barrio Pompeya debieron comunicarse al 911 al percatarse de la presencia de un vecino muy agresivo agrediendo a una mujer en el medio de la calle.

Al llegar al lugar el personal policial de la Comisaría 7ma, halló al individuo eufórico, sosteniendo una botella de vidrio partida en sus manos y a un costado de él, una mujer sobre la calle con una herida cortante en su pierna derecha y hematomas en el rostro y en el brazo.

A pesar de la resistencia ejercida, los efectivos policiales lo aprehendieron, verificando que presentaba una gran cantidad de antecedentes por los siguientes delitos (reiterativos en más de una oportunidad): portación ilegal de armas, lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad, entre otros delitos.

La víctima en tanto fue asistida y puesta a resguardo, estableciéndose que se trataba de la ex pareja del agresor y que no había sido la única perjudicada si no que el auto de una comerciante de la cuadra había sido dañado por parte de este masculino.

El Dr. Facundo De La Canale de la Ufi de Flagrancia al tomar conocimiento dispuso que el aprehendido tras ser notificado de la formación de causa.