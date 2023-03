Aseguran que “Argentina es un punto estratégico para el tráfico de drogas a Europa y EE.UU”

Javier Auyero, doctor en Sociología, profesor de la Universidad de Texas y autor del libro "Entre narcos y policías", conversó con CNN Radio sobre la violencia narco en Rosario y sostuvo que “esto no puede ser abordado solo por un gobierno”.

En contacto con Federico Seeber en Regreso CNN, el sociólogo señaló que el narcotráfico “se ha movido hacia el sur en la región y hoy argentina es un punto mucho más estratégico para el tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos que hace dos décadas”.

“Hoy la cocaína y la marihuana se mueven y pasan por argentina, en particular por Rosario, como punto intermedio hacia mercados más grandes y más fuertes de consumo”, precisó.

Frente a la violencia narco, explicó que “los mercados de drogas ilícitas no siempre son violentos, suelen producir violencia por su carácter de ilegal y porque en esos mercados los conflictos no se pueden resolver de otra manera si no es con la violencia”.

“En el caso de Rosario, además del vínculo entre drogas ilícitas y violencia, está la participación del propio Estado en la regulación de este mercado ilícito a través de lo que se conoce como la corrupción policial”, acusó el profesor.

Auyero, indicó que “si uno no entiende que agencias del Estado, tanto federales como estales, participan del mercado de venta y distribución de drogas, no entiende nada”.

El especialista, manifestó que esto no tiene una sola solución porque es un tema complejo que aborda “el control de la criminalidad, salud pública e incentivos económicos”.

“Esto no puede ser abordado solo por un gobierno, si no hay acuerdos en serio, lo que está pasando en la sombra del Estado se va a comer al campo político”, concluyó.