Aumento de la canasta básica: "Supera a todos los que tuvimos el año pasado"

Según el relevamiento mensual del Índice Barrial de Precios (IBP) que realiza el Isepci en 130 comercios de cercanía de los barrios populares de Mar del Plata y Batán, la Canasta Básica de Alimentos (CBA) aumentó un 10,5% en el mes de febrero en comparación con enero y de esta manera alcanzó a nivel local, los $66.695.

En lo que va del año, la Canasta Básica de Alimentos ya acumula un 17% de incremento habiendo transcurrido tan solo dos meses. En particular, los aumentos más destacados fueron en el rubro carnicería que registró subas en el pescado (50%), la nalga (33%), la paleta (18%), el hígado (15%) y la carne picada (13%).

Del rubro almacén los productos que más aumentaron fueron las galletitas saladas (24%), el queso de rallar (19%), y el queso crema (16%). Y en Verdulería subieron fuertemente la naranja (66%), la acelga (33%), los huevos (21%) y la batata (17%).

Asimismo, en la medición de los productos de higiene y limpieza se detectaron aumentos en el limpiador cremoso (15%), jabón líquido (11%), esponja metálica (8%) y jabón blanco (9%).

Sobre esto, el director del Isepci Mar del Plata, Rodrigo Blanco dialogó con El Marplatense y dijo: "El índice de relevamiento desde el ISEPCI del mes de febrero, dio un 10,5% de incremento en los precios de estos productos que componen la canasta alimentaria. Es un aumento más que importante que supera incluso a cualquiera que tuvimos el año pasado y que se manifiesta en particular en este segundo mes del 2023, con una suba importante en el rubro carnicería del 20% mensual y de un 6,5 en almacén, seguido de un 5,6% en verdulerías.

"Este relevamiento que hacemos mensualmente es en torno a comercios de cercanía barrial, en este caso barrios populares de Mar del Plata y Batán. Y justamente lo que se viene viendo es que hay incrementos un poco superiores a los que hay en las grandes cadenas de super o hipermercados, que no son alcanzados por los programas de precios justos o sus antecesores. Entonces despectivamente se verifican muchas veces aumentos mayores y precios un poco por encima de lo que se encuentran en otros tipos de comercios", incluyó Blanco.

"Las soluciones no se vienen encontrando. Todo lo que fue hasta ahora políticas oficiales del gobierno nacional, no tuvieron impacto, porque estamos iniciando el año con un bimestre que ya acumula un 17% de inflación en alimentos de la canasta básica alimentaria. Y un 100% de incremento interanual. Con la cual todas las políticas que aplicaron, fracasaron a la luz de los resultados que se exponen", indicó el director del Isepci.

"Acá hay varios problemas, una es la inercia inflacionaria que se arrastra en nuestro país hace tiempo y se suma a ello en determinados rubros los problemas vinculados al clima, las sequías y las altas temperaturas que afectaron las cosechas de muchos alimentos. Tenemos en Argentina un mercado de producción de alimentos muy concentrados porque hay 7 u 8 empresas que producen casi el 70% de lo que uno encuentra en las góndolas de cualquier supermercado. Eso determina la capacidad de fijar precios y si no hay voluntad del gobierno de turno, es muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo de precios realmente justos", expresó Blanco.

Sobre esto, ¿qué dice la gente?

"Es un disparate lo que aumentaron los precios este mes. No se si será por parte de los empresarios, del Gobierno, pero es vergonzoso. Un kilo de azúcar de $320 a $400 de un saque, es insostenible para la economía. Uno medianamente sigue reponiendo, comprando mercadería pero el bolsillo de la gente está cada vez más apretado. Reponer es un calvario porque hay que estar peleándose con los proveedores, Si tenes stock, estás mas o menos cubierto pero la mayoría de los comercios estamos al límite por los costos del alquiler, la luz, la vamos peleando", dijo un comerciante de la zona céntrica de Mar del Plata.

"A mi me favorece el tema de la zona en la que estoy ubicado pero por ahí en los barrios se puede llegar a notar una disminución de compra. Algunos optan ir a los supermercados por las promociones y ofertas, pero es muy disparejo", aclaró.

"También le dieron tantas vueltas a la Cuenta DNI que la gente ya no sabe si tiene que comprar un lunes, un jueves, si es el día de los jubilados, del maestro o que, pero si, las personas siguen aprovechando ese medio de pago", indicó.

"Me parece una locura como va aumentando todo porque lo sueldos están siempre fijos o crecen mucho menos de lo que lo hace la canasta básica. No se si ayudan las promociones porque te hacen descuento en una cosa y te matan en otra. Yo las uso pero no alcanza. Tengo una pensión de $49 mil y no me sirve de nada. Nada alcanza", expresó una clienta.

Otra comerciante de la ciudad también sumó: "Desde el comercio, yo veo que a la gente le afecta. Hay menos ventas porque siempre buscan la oferta. La inflación perjudica mucho. Tratamos de controlar los precios para que las personas compren pero se hace muy difícil para mantener el comercio porque hay que pagar sueldos, luz, alquiler y todo aumenta a casi el doble. Se complica mucho trabajar. Tenemos Cuenta DNI que viene como salvavidas de la semana, es cuando más se incrementan las compras".

"Yo como jubilada trato de no gastar mucho. Solo compro lo más necesario porque se terminó todo. Aprovecho todas las promociones que puedo, me salvan", explicó otra clienta.