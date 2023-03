Consulta popular por las plataformas: "La ciudad está como rehén del grupo de transporte"

Luego de haber pasado una temporada con varias medidas de fuerza por parte de taxistas y remiseros que se oponen al desembarco de plataformas digitales para el transporte, en donde Mar del Plata se vio paralizada en arterias claves para la circulación en pleno enero, desde el bloque de Concejales presentaron un proyecto para implementar, regular, controlar y sancionar al nuevo tipo de transporte.

Las medidas de fuerza en los últimos meses variaron entre paros, cortes de arterias principales y el ingreso y egreso a la ciudad por Ruta 2 en plena temporada de verano.

Sobre esto, el intendente de General Pueyrredon había expresado: "Este es uno de los mejores eneros de los últimos tiempos de Mar del Plata, pero hay un sector que entiende que los métodos mafiosos y de aprietes son los que valen".

En este contexto, la presidenta del Bloque de Concejales de la Coalición Cívica, Angélica González dialogó con CNN Radio (FM 88.3) sobre los fundamentos para impulsar la consulta popular referida a las plataformas de transporte.

"En principio esto es un proyecto de comunicación que presentamos hoy, donde lo que solicitamos es la posibilidad de que el Ejecutivo evalúe qué posibilidades hay de llamar a una consulta popular. Eso es concretamente el proyecto de hoy. Obviamente la consulta es por el estado de las plataformas que ya está totalmente profundizado porque tenemos pobladores marplatenses que están trabajando en ellas. Están expuestos dado de que andan en la cacería de los conductores de plataformas digitales. Entendemos que también la forma en la que reaccionaron los grupos de personas que manejan en transporte de taxis y remises, se manejó muy mal tomando medidas que no tuvieron en cuenta la condición de otros trabajadores locales durante la temporada", indicó González.

"No estuvo bien el hecho de instalarse en medio de una situación de pleno turismo en Mar del Plata. Entonces entendemos que vale la pena en estos momentos, sin generar gastos, poder darle curso a una posibilidad de consulta popular donde se pueda expresar la población que tiene ganas. No va a ser vinculante, es voluntario y es para poder conocer cuál es el pensamiento en general del poblador", aclaró la Concejal.

"La parte de sin gastos tendría que ver primero con que esto es un pedido que evalúa el Ejecutivo. De ahí a que podamos llegar a la posibilidad concretamente sería constitucional porque estamos amparados, es una medida democrática y sería realizada en las primarias donde la elección no sería de candidatos por no estar permitida, no sería el candidato definitivo sino que es la selección de las internas", aclaró la impulsora del proyecto.

"Ahí sería acoplarse al proceso eleccionario con condiciones que tiene la comunicación y las que pudieran ponerse en el caso de que corriera la aprobación. Sin gastos en el sentido de que el acto eleccionario va a estar realizado. Sería poner una urna en determinados lugares y armar de forma interna cómo se puede llegar al conteo. No se somete al Municipio en ningún aspecto en gastos", comentó González.

"La consulta popular tiene que ver con que hay una intención concreta de un grupo que es minoritario que quiere imponer una forma que no es la que necesita la población marplatense. Y por otro lado, lo consultamos porque las medidas que tomaron, trascendieron una situación lógica. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y plantear su pensamiento diferente pero hicieron una obturación del tránsito a la ciudad en el momento que intervinieron a la Ruta 2. Si no tomamos una medida diferente y no aparecen las consultas populares, esto puede ir creciendo", dijo la Concejal.

"La ciudad está como rehén del grupo de transporte que lleva adelante sus tareas pero que no representa el pensamiento del ciudadano", sumó González.

"Esta es una postura de trabajo, más allá de una declaración política. Nosotros pensamos que Mar del Plata se merece la posibilidad de ser libres en elegir su transporte. El servicio que en este momento busca enfrentar, no está satisfaciendo las necesidades de los marplatenses en calidad y en frecuencia. Por eso pretendemos desde un trabajo bien analizado, ir hasta la posibilidad máxima de si se puede implementar esto, conocer la postura del ciudadano, del conductor para regular y controlar las plataformas digitales", expresó desde la Coalición Cívica.

"El proyecto es para regular, controlar y sancionar como corresponde a aquel que desarrolle su actividad en plataformas digitales. Proponemos hacer lo que los taxistas y remiseros quieren", explicó González.

"Entiendo que hay que sacarles la situación de poderío que tienen y de presión y ser democráticos. Si la población marplatense elige en un alto porcentaje la variedad de selecciones en el transporte, hay que intentar que los funcionarios políticos hagan escuchas y vean la respuesta del ciudadano", continuó la Concejal.

"Yo creo que sería fantástico que todos los proyectos se puedan discutir cómo corresponde. Este lleva mucho tiempo y de todas maneras está parado porque faltan informes del Ejecutivo. Sabemos que quizás podamos tener los votos de la primera comisión pero en la segunda no. Por eso creo que la población marplatense tiene que de alguna manera expresarse, porque son quienes nos interesan, para eso nos eligieron", concluyó González.