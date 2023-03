Paro de colectivos en Mar del Plata: "Los más perjudicados son los trabajadores siempre"

El paro de colectivos en Mar del Plata de 12 horas anunciado por una facción de la UTA, por un conflicto de larga data, está en marcha y los vecinos tuvieron que encontrar alternativas para movilizarse.

"La verdad trato de andar bastante caminando, pero afecta a toda la gente que tiene que salir a trabajar y los sueldos no dan para tomarse un remis. Ojalá que se arregle pronto porque los más perjudicados son los trabajadores siempre", manifestó Sandra en diálogo con El Marplatense.

En esta misma línea, Benjamín declaró que "me afecta para ir a trabajar, no puedo ir porque no tengo otro vehículo. Trabajo cerca de Batán y un taxi sale caro. Directamente no voy".

La medida fue tomada la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo por la entrega del mandato de la seccional local tras las elecciones.

Los choferes de Mar del Plata, manifestaron que "Votamos un cambio y si la UTA no quiere entregar el gremio es otra cuestión. Nosotros vamos a acatar lo que diga la Agrupación Palacios".

Asimismo, Luis, vecino de la ciudad, dijo que "es una locura esto de dejar sin colectivo a toda la ciudad, hay que caminar. Tenía que hacer unos trámites, ir al banco, al dentista y tuve que salir caminando".

En consonancia, Carlos expresó: "Yo me levanté a las 7 de la mañana, me enteré hace un rato que había paro de colectivo, así que salí apurado, me tuve que tomar un taxi, me gasté 600 pesos y es un bajón de que todo el tiempo uno esté pendiente de si aumenta el boleto o no sabés si vas a poder tener colectivo. Todo de un día para el otro, ayer me acosté temprano y me enteré hoy que había paro de colectivos y me complicó la mañana".

"A pesar de eso hay que poner una sonrisa, no podemos hacer nada, simplemente esperar que la gente que se encarga del transporte público pueda brindarle un mejor servicio al marplatense. Tenía que trabajar a las 9 y salí una hora antes para ver si conseguía un taxi porque mandé mensajes a las aplicaciones de remises y todos me decían que el servicio estaba saturado", concluyó.