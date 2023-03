La política, la opinión pública y un proceso electoral “sin esperanzas”

Lucas Romero, analista político, aseguró en CNN Radio que “la sociedad quedó al intemperie en un clima cada vez más tormentoso” de la dirigencia política en un año electoral, mientras “la opinión pública reclama que se resuelvan los problemas y, por el contrario, se agravan”.

En Los Primeros de la Tarde, con la conducción de Adrián Puente, el especialista sostuvo que “la política no le puede dar a la economía lo que la economía demanda. Las decisiones requieren de un capital y plano político que hoy la coalición de gobierno no cuenta. El gobierno, igual, no es víctima, sino el principal responsable”.

“Es una delicada transición que ha sobrevenido en el fin del mandato real de Alberto Fernández y el legal que ocurrirá en diciembre. Quienes están a cargo del gobierno son Massa y Cristina”, acotó.

En relación a la oposición, Romero remarcó que “lo que sucede es que la política se está tratando de ocupar de la política: ordenar la oferta para llevar una propuesta”.

“El clima de la opinión pública es de gran enojo con la dirigencia política”, aclaró.

Y dijo que “hay un sistema que no puede tomar decisiones. En un momento económico que reclamaban decisiones, lo peor que puede suceder es que haya actores que fomentan la fragmentación”.

“Pareciera haber una cultura de la cancelación de la disputa interna cuando los actores de una coalición deberían transmitir consensos”, opinó el politólogo, quien afirmó que “la Argentina va a necesitar gobernar con una mayoría que apoye y dirigentes que alcancen un consenso”

Finalmente, Romero explicó que “si prevalece la pelea, poco podemos esperar de que la gente tenga esperanza en este proceso electoral”.