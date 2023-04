Diego Valenzuela: "No somos la agencia de recursos humanos de la Provincia"

Diego Valenzuela, intendente del municipio de Tres de Febrero, recalcó en CNN Radio que "tantas familias de trabajadores tienen miedo a la hora de salir a trabajar o de volver a la escuela", en relación a la muerte del colectivero Daniel Barrientos.

En CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Valenzuela destacó: "Hay que entender que la bronca está justificada porque no hay una respuesta y no hay una política integral".

En este sentido, enumeró gran parte de los problemas, como el hecho de que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, "no se hace cargo", de que hay "una frazada corta" de policías, las discusiones entre los gobiernos de Provincia y Nación, las fuerzas federales que nunca llegan y "el debate vergonzoso sobre quién tiene la culpa".

Además informó de que hay "40% de las vacantes a cubrir" en el sector judicial y calificó a las cárceles como "un posgrado para los delincuentes". Y subrayó: "Esta integralidad hace a que no haya una respuesta acorde y ante los hechos sucesivos un día se prende la mecha como ayer".

A su vez, criticó al gobernador Kicillof por "estar escondido" detrás del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y la falta de articulación entre los gobiernos nacionales y provinciales: "Esto no nos pasaba en la etapa de Macri, donde los municipios colaboraban y eran escuchados".

Valenzuela también habló sobre el destino de los puntos de coparticipación que el gobierno nacional le había quitado a la Ciudad: "Ese movimiento de coparticipación imprevisto iba a un fondo de fortalecimiento fiscal y está a la luz de que eso no está funcionando".

"Nosotros desde los municipios colaboramos, pero no somos la agencia de recursos humanos de la provincia. A mi me deben el último pago de 31 millones de pesos en Tres de Febrero. Lo estoy esperando, el contratista no puede terminar la obra y la Parada Segura no es segura", denunció sobre una medida de seguridad que quiere implementar en su distito.

Y concluyó: "Sube la pobreza y el gobierno dice que se preocupa y que se va a ocupar; y su solución es de nuevo la Tarjeta Alimentar, no el laburo u ocuparse de la macroeconomía. Hay que dar respuestas integrales".