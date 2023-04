Thiago Joel Franco fue internado por tercera vez en una semana

Hace 9 años, thiago Joel Franco de 14 sufrió un accidente vial que lo dejó batallando contra secuelas, por las cuales ya lleva tres internaciones en una semana.

El accidente vial que sufrió fue hace 9 años cuando viajaba con su familia en la ruta 226 y fueron embestidos por otro auto manejado por el ex piloto de Turismo Carretera Eduardo Lalo Ramos.

"Mi pequeño y gran guerrero de mamá, hoy es viernes Santo y nosotros nuevamente internados, y van ya tres internaciones en menos de una semana de lo que va en esté nuevo año”, escribió Rocío, su mamá, en las redes sociales.

También expresó que el cuerpo del nene “ya no está siendo tan fuerte como antes”. “Y eso me duele tanto, porque daría mi vida por no verte sufrir así. Lo que más duele y atraviesa el alma, la deja en mil pedazos es cuando nos decís… ¿Hasta cuándo, hasta cuándo todo esto?”, agregó.

“Es tan injusto que vos estés pasando por todo el esto y el que te ocasionó semejante daño esté disfrutando de su vida lo más normal, mientras que a nosotros nos la arrebató”, añadió su mamá.

Luego continuó: “Hijo quiero que sepas que Te cuidaré hasta que mis fuerzas no den más. Te voy a proteger cómo una vela en medio del bosque, que, a pesar de los vientos y las lluvias, no permitiré apagar. Cuidaré tus sueños, hasta que estos se unan con los míos, te amaré hasta el fin del mundo y después de él, mi amor de mamá”.

A Thiago se le diagnosticaron fracturas de cráneo y numerosas secuelas que perjudican su salud día a día. Afrontó múltiples internaciones y tratamientos, muchos en Buenos Aires.

Quien provocó la catastrofe que hoy padece Thiago, manejaba alcoholizado y actualmente se encuentra condenado por juicio público y oral, a dos años y medio de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación al volante. Además se le fue impuesto un monto millonario en concepto de indemnización por la gravedad de los daños ocasionados.