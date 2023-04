Alertan que “un derrame de petróleo en el Mar Argentino sería un desastre ambiental”

“Hoy nuestro Mar Argentino enfrenta la amenaza inminente de la instalación de plataformas petroleras en zonas sumamente relevantes para la biodiversidad, el turismo y la vida de comunidades costeras. Además del proyecto de la empresa noruega Equinor, en asociación con Shell e YPF, recientemente aprobado, para realizar exploración sísmica (en los bloques CAN 100, 108 y 114 de la cuenca Argentina Norte) frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, existen otras 14 solicitudes en curso para realizar exploración sísmica y perforaciones exploratorias”. Así lo advierten desde Greenpeace.

En un documento publicado en su web oficial, desde la entidad ecologista alertaron que “de acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional del Centro sobre operaciones petroleras en nuestro mar, si la explotación petrolífera en el Mar Argentino avanza sería inevitable que se produzcan derrames de petróleo contemplando incluso derrames de grandes cantidades, mayores a 1.000 barriles”.

De acuerdo con un simulacro realizado por Greenpeace, “un eventual derrame petróleo podría llegar a las costas” en “11 días e incluso se extendería hasta las costas uruguayas en 21 días”.

A su vez, indicaron que “la estadística muestra que ante eventos similares, las tareas de contención y recuperación solo logran que entre un 10 y 15 % del volumen total vertido sea recuperado. Por ejemplo, en el derrame del Golfo de México de 2010, provocado por el accidente en la plataforma Deepwater Horizon de British Petroleum, el intenso y masivo operativo logístico de contención desplegado sólo pudo recuperar el 17% del volumen de petróleo derramado”.

“Este precedente nos da la pauta de que un derrame de petróleo en el Mar Argentino sería un desastre ambiental con consecuencias prácticamente irreversibles”, denunciaron.

Y recordaron que “en enero de 1999 en Magdalena, provincia de Buenos Aires hubo un derrame de petróleo protagonizado por Shell, que afectó irremediablemente a la economía local. La ciudad no fue compensada por la empresa, que se limitó a colectar arenas contaminadas de la playa para retirarles el crudo y aprovecharlo. Aún hoy la localidad no pudo recuperar su auge económico antes del derrame. Al ser una localidad pequeña y costera, no pudo hacer frente al desastre sin verse en gran manera afectada a nivel de recursos económicos, logísticos, y administrativos”.

“En 1991, se produjo un gran derrame de petróleo, de origen desconocido, en el sur de nuestro país. Según información de la Fundación Patagonia Natural, por lo menos 17.000 pingüinos murieron empetrolados en la Reserva Punta Tombo, en Chubut. Cuando el petróleo les cubre el cuerpo, además de exponerlos a tóxicos, se les apelmazan las plumas e interrumpe la barrera natural que los aísla del agua. Destruye su sistema de protección y se hunden. El problema se agrava porque ese animal no puede volver al mar a alimentarse y puede morir por inanición o intoxicación, al tratar de sacarse el petróleo de sus plumas”, agregaron.

A nivel internacional, indicaron que “el derrame de 2019 en Brasil, conocido como la marea negra, afectó a más de 200 playas en 9 estados del noreste brasileño, 77 municipios, a lo largo de 2.000 km. Muchas de ellas, lugares turísticos populares, llegando a un parque marino de gran biodiversidad donde las ballenas jorobadas se reproducen. Este petróleo no flotaba sobre el agua, complicando las tareas de limpieza. Sólo los primeros días, se retiraron 4.000 toneladas de petróleo del mar. Se calcula que la descontaminación de los manglares y arrecifes de coral va a llevar más de 20 años y no se podrán consumir las especies que se reproducen en este hábitat como cangrejos, almejas y mejillones”.

“El sábado 2 de octubre de 2021 en Huntington Beach, California se produjo un fallo en una tubería que va desde el puerto de Long Beach hasta una plataforma petrolífera en alta mar conocida como Elly, propiedad de Amplify Energy y operada por Beta Operating Company. El fallo provocó que 3.400 barriles de petróleo se derramaran en el Canal de Catalina, creando una mancha que se extiende por más de 32.000 km. Las playas cerraron como resultado de la cobertura de petróleo, aves y peces muertos llegando a las costas. Días después del derrame se presentó una demanda colectiva federal en el Distrito Central de California en nombre de los pescadores, los propietarios locales y otros contra Amplify Energy Corporation y otros relacionados con la rotura del oleoducto y el derrame de petróleo”, mencionaron.

“La demanda establece numerosos reclamos de responsabilidad, y busca todos los daños compensatorios, legales y de otro tipo recuperables, incluyendo los costos de remediación, así como medidas cautelares. En el año 2010 una explosión en la plataforma offshore Deepwater Horizon en el Golfo de México derivó en el derrame de 780 millones de litros de crudo y la muerte de 11 trabajadores , más de un millón de aves, y muchísimas otras especies. Sus efectos contaminantes continúan hasta hoy. Estos son solo algunos de los casos que vienen afectando a diferentes países y regiones del mundo”, afirmaron.

“Los derrames de petróleo paralizan la misma actividad que impulsa las economías costeras. Como sucedió en California, USA, el petróleo cubre las playas y la marea lleva hasta las orillas fauna marina muerta, provocando el cierre de las playas y cerrando las zonas de recreo que sustentan las empresas e industrias locales”, sentenciaron desde Greenpeace.