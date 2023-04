Caso Malena Corvalán: "En el HIGA le salvaron la vida a mi hija”

A raíz de que Malena Corvalán, la joven que fue embestida por un auto en noviembre de 2021 en el ingreso del barrio privado Rumencó, haya reunido los fondos necesarios para afrontar su quinta operación, su madre, Patricia, remarcó que el conductor "no tenía VTV, seguro ni registro".

En ese marco, su madre comentó en "Un Problema Menos de Mitre" (FM 103.7): "El interés de la comunidad es un granito de arena para seguir adelante y buscar que se haga justicia. Ésta quinta intervención quirúrgica es vital para que tenga una mejor calidad de vida. En el HIGA le salvaron la vida. Ya tuvo cuatro operaciones en un año y cuatro meses desde que sucedió".

En cuanto a la salud de la joven de 23 años, sostuvo que hace "vida normal" y al verse imposibilitada de cumplir su sueño de ser guardavida, decidió estudiar para convertirse en "protesista dental", carrera que la tiene "muy contenta".

Acerca del hecho en cuestión, indicó: "No fue un accidente, sino un atropello. Además, como el conductor es vecino nuestro y vive cerca de casa, se volvió una tortura. Nunca se prestaron siquiera a alcanzarnos una curita y dio versiones diferentes. Buscábamos la moto perteneciente a Rumencó que él decía y eso nunca sucedió. Sin embargo, cuando Malena despertó lo primero que dijo fue que él la había atropellado".

"Su auto no estaba en condiciones, no tenía VTV, seguro ni registro. Luego de atropellarla estacionó a tres cuadras y se presentó como un testigo más. No sé por qué la causa no tiene ningún tipo de movimiento. Querían hacer un juicio por escrito, pero insistimos en el juicio oral por pedido de Malena. Desde febrero no tenemos respuesta", añadió.

"Malena necesita una quinta operación dado a que se le generó una eventración porque perdió el bazo, 3/4 de hígado, la vesícula y le aplastaron los pulmones. Por ende, para tener los órganos contenidos le colocaron una malla, pero no es la que necesita para toda la vida y deben cambiarla", indicó.

"En ésta operación que será en la clínica Colón, a su vez, le harán una reconstrucción en su vientre para que los abdominales puedan unirse más porque al estar operada transversalmente, se le separaron esos músculos y órganos", manifestó.

Pese a todas las "carencias" del HIGA, destacó que el Interzonal hizo un trabajo "sobrehumano y "excelente".