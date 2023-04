Policía tuvo que dispararle a un hombre que atacó a una mujer con dos cuchillos

Personal policial de la Comisaría 5ta fue alertado por un llamado del 911 de los vecinos sobre una mujer que pedía auxilio a los gritos en el barrio Juramento en la madrugada.

Al llegar al lugar, los efectivos vieron a la víctima escondida detrás de un árbol y, fuera de la vivienda, a un masculino, quien sostenía un cuchillo en cada mano con los que trató de amedrentar a los uniformados.

Mediante la persuasión verbal intentaron hacer cesar la inminente agresión y el agresor no solo no dejó las armas blancas que sostenía, sino que comenzó a acercarse hacia los efectivos para atacarlos, debiendo por esto utilizarse la escopeta provista con munición antitumulto. Sin embargo cuando hicieron uso de este armamento falló y no salió el disparo.

Ante esto, uno de los efectivos extrajo su arma reglamentaria y efectuó una única detonación que impactó en la rodilla del agresor, quien soltó los cuchillos y pudo ser neutralizado.

Trasladado al HIGA, sin riesgo y con custodia, el agresor fue atendido por el personal sanitario. Respecto a la mujer, la misma se hallaba en un completo estado de nerviosismo, por lo que el Gabinete Interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer intervino para su contención.

Desde la Ufi de Flagrancia, el Dr. Walter Martínez Soto dispuso que por el delito de lesiones y resistencia a la autoridad, el agresor al momento del alta del hospital sea conducido a la sede judicial a su cargo. En tanto, el Dr. Juan Pablo Lodola de la Ufi nro. 12 dispuso el secuestro del armamento policial para pericia.