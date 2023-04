Larreta en CNN Radio: “Es desacertado decir que hay una ruptura con Macri"

El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta habló en CNN Radio sobre sus ideas para tratar de ser el sucesor de Alberto Fernández, su relación con Mauricio Macri y aclaró que “dialogaría con todos” en caso de estar en la Casa Rosada.

En su visita a los estudios de CNN Radio, Larreta dialogó con Nacho Girón y todo el equipo de La Mañana de CNN: “Soy un apasionado de lo que hago. Estoy convencido de que podemos sacar el país adelante. Me gusta estudiar los temas y soy muy riguroso”.

“Tenemos angustia porque la gente no sabe si llega a fin de mes, pero veo mucha gente que le pone el hombro y que sale a laburar, confía en la educación, arman empresas nuevas, sueñan. Veo esa esperanza y la comparto”, expresó Larreta.

Y acotó: “Siempre tuve mucha vocación pública y hace 15 años que trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Todos ven la transformación que venimos llevando en Buenos Aires y me enorgullece. Creo en la experiencia y sobre todo en una situación de crisis como la que estamos. Necesitamos un cambio profundo e integral”.

“Quiero ser presidente para sacar a la Argentina adelante. Somos la mayoría y quiero lograrlo. Veo un contexto en el mundo que nos ayuda porque producto de la guerra se necesitan los productos argentinos. Nos tenemos que ordenar, disciplinarnos y no tengo dudas de que vamos a poder aprovechar esta situación para vivir mejor”, aseguró.

En este escenario, Larreta afirmó: “No hay una solución simple. No hay soluciones mágicas. Cada día que seguís gastando más de lo que tenés seguís generando inflación. Cuando me dicen si la bomba va a explotar hoy ya la gente está sufriendo el 100% de inflación”.

Sobre su relación con el resto de los partidos políticos, Larreta advirtió: “Si me eligen como presidente, voy a dialogar con todos los que la gente elija, me guste o no me guste. No es realista ni necesario que estemos todos de acuerdo”.

“Es desacertado decir que hay una ruptura. Hace 23 años que trabajo con Mauricio y construimos una relación de afecto. El hecho de que en un tema particular tengamos una diferencia no pone en riesgo la relación”, explicó el jefe de gobierno porteño.

Y cerró: “Sobre algunos temas no pensamos lo mismo y puede pasar. Estoy convencido de que la mejor manera de votar es con la boleta única y lo sostengo. Hablamos, nos reunimos. Está todo bien y lo más valioso es que mantuvimos la oposición unida”.