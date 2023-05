5 trucos para ganar en un póker

El póker es un juego de cartas con una larga historia, que hoy en día se ve retratado en producciones cinematográficas y televisivas. Se juega con la baraja inglesa y tiene una gran cantidad de variantes, las cuales han llegado hasta los casinos en línea y presenciales de todo el mundo. Las más populares incluyen el Texas Hold'em, el Omaha Pot Limit, el Seven Card Stud, el 2-7 Triple Draw, el Omaha Hi-Lo, el H.O.R.S.E., entre otras (Mundiario.com, 2023).

No hace falta dominarlas todas para ser un experto en el poker online o de salón, pero sí conocer a fondo al menos una de ellas. La dinámica básica no es complicada para los aprendices, la clave está en aprender las estrategias y trucos de este fascinante juego. En las siguientes líneas te traemos lo que necesitas saber para desenvolverte en las mesas de póker como todo un campeón.

Mantén la calma y relájate en las partidas

Cuando jugamos en mesas por dinero real o en sitios online con apuestas, puede ocurrir que surjan los nervios. Conocerse uno mismo es vital para saber cuánta presión podemos soportar antes de comenzar a tomar malas decisiones. El póker es ante todo un juego de astucia, en el que es muy importante estar sereno y relajado. Recuerda en todo momento que se trata de un juego y que tenemos la opción de retirarnos de la mano.

Es muy importante evitar consumir alcohol en exceso mientras se juega para poder mantener la concentración. Hay que prestar la máxima atención a la mesa, a la mano que tengamos y a los movimientos de nuestros rivales, por ello no se recomienda jugar influenciado por sustancias. Otro aspecto a considerar es no apostar más dinero del que puedes permitirte perder, ya que el miedo a la derrota jugará en tu contra (Casinobarcelona.com, 2017).

La posición en la mesa es crucial

En las mesas de póker debes prestar mucha atención a la posición que ocupas respecto a quien reparte. Cuenta en sentido de las agujas del reloj la cantidad de puestos que hay entre el tuyo y el del repartidor. Si el número es alto en comparación a la cantidad de jugadores estás en una “posición tardía”, si es bajo te encuentras en una “posición temprana”.

Estadísticamente, mientras más jugadores tengamos inmediatamente después en la mesa, más posibilidades hay de que tengan una mano que supere la nuestra (Blog.sportium.es, 2022). Por ello si estás en una posición temprana habrá más riesgo para ti en cada jugada.

Otra consideración es que si te toca jugar antes desconocerás las jugadas de la mayor parte de tus oponentes. Y viceversa, si la mayoría juega antes que tú podrás ver cómo cada uno despliega su estrategia antes de tomar tu turno. En este sentido puede ser más ventajoso jugar de último.

Observa detenidamente a tus contrincantes

Intentar acertar las manos de los jugadores rivales es una de las mayores destrezas que puede desarrollar un campeón del póker. No es fácil saberlo, hay que prestar mucha atención a ciertas señales. Si el jugador mira mucho sus cartas puede ser un indicio de que tiene una mano ganadora.

Si muestra señales de nerviosismo, como conductas repetitivas y movimientos involuntarios hay una gran oportunidad de que esté faroleando y lo puedas vencer (siempre que tengas tú una buena mano). Cuando un contrincante tiene en perfecto orden sus fichas puede significar que es un jugador conservador, por lo que no se arriesgará si no está seguro de resultar ganador.

Todos estos son detalles que la observación minuciosa puede hacerte notar para adelantarte a los movimientos de los demás y tener una ventaja.

Escoge bien las manos a las que vas a jugar y tus apuestas

Muchos principiantes se dejan llevar por la emoción de una buena racha e incrementan desmedidamente sus apuestas. Actuar así los llevará a una gran pérdida de manera casi ineludible. Otros caen en un error aún más grave que es doblar sus apuestas cuando pierden para recuperarse (Manualpoker.net). El póker no es un juego de azar, aunque la suerte tenga un papel en la repartición de cartas. Por lo tanto, estas estrategias de subir el riesgo progresivamente no funcionan.

En el mismo orden de ideas, no es necesario jugar todas las manos. Vale más ser comedido y saber retirarse cuando no se tienen buenas cartas que intentar arriesgar de más si la fortuna no está a tu favor.

Aprende sobre póker y observa a los profesionales

Se dice que la práctica hace al maestro y esto no es menos cierto si hablamos de póker. Pero también es necesario estudiar todo lo que se pueda sobre el juego. Mira videos de profesionales, escucha sus consejos, entra en foros, aprende una nueva variante. Si quieres jugar a un alto nivel deberás invertir tiempo y energías. En fin, empápate de todo lo que puedas sobre este deporte mental y estarás entrenado para la victoria.