Según Cachanosky, "vamos de cabeza a una crisis inédita en la Argentina"

Roberto Cachanosky, consultor económico y licenciado en Economía, analizó en CNN Radio el panorama económico actual del país: "Tenemos estanflación y se va agudizando en la medida que falta dólares y vamos de cabeza a una crisis inédita en la Argentina".

En comunicación con CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, el periodista estableció que el próximo índice de inflación no será menor al 8%. Y estableció, en relación a si el gobierno ajustase fuertemente el tipo de cambio oficial: "Todos los que importan insumos a un tipo de cambio más bajo, van a pagar más pesos y eso se traslada a precios. Como la gente no va a poder comprar, se generará una brutal recesión, aumento de precios y caída de la demanda".

A su vez, dudó de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realice un nuevo desembolso: "Lo veo complicado. Si se lo diese, el fondo pedirá que ajuste el tipo de cambio oficial, que básicamente es que devalúe".

Sobre la posibilidad de ampliar el swap con China, en relación al cierre que hizo el Ministro de Economía, Sergio Massa, en el evento AmCham, expresó: "Lo que hizo China fue habilitarle el equivalente al 5 mil millones de dólares para que usen para vender en el mercado y tranquilizar el mercado de cambio o pagar importación de otro país".

Y advirtió: "Puede ser que durante un tiempo nos sirva para tranquilidad al dólar, pero no se los van a dar para que hagan cualquier cosa. Y están dejando la deuda para el gobierno que viene".

"El Plan Llegar de Massa es hasta agosto y no en octubre y ya no le queda más pólvora. Massa está fuera de combate, no hay ni dólares para importar insumos básicos", sentenció Cachanosky. Y adelantó que puede haber "un desborde financiero, cambiario e inflacionario" antes de agosto.

Por último, Cachanosky criticó: "Desde Juntos por el Cambio aún no conocemos su plan económico. ¿Qué plan económico presentó la oposición? Lo único que dijo Milei es que iba a dolarizar, que iba a usar la motosierra y viva la libertad, carajo. ¿Con eso vas a solucionar la economía?".