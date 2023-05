¿Quién era el joven que fue hallado muerto en Acantilados?

Tras la incesante búsqueda de Tomás Montes, el joven de 26 años que había desparecido el pasado lunes en Mar del Plata, finalmente Personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) encontró en la tarde del domingo sobre el mar de Acantilados un cadáver y horas más tarde, su familia reconoció que efectivamente se trataba del estudiante de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el último lugar donde había sido visto.

Si bien en un principio no se barajaba la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio, al momento es la hipótesis con mayor fuerza, aunque aún es un misterio la razón por la que Montes habría tomado esta drástica decisión.

De hecho, la fiscal Andrea Gómez confirmó que la médica forense, en el lugar donde fue hallado el cuerpo descartó que la muerte haya sido con participación de terceras personas.

Según contó su madre en redes sociales, el joven “no tenía demasiados amigos, era casero, sencillo” y muy empático; no porque ella haya asegurado de forma textual esto último, sino debido a que confesó que su hijo se había desempeñado como voluntario en Cáritas Catedral, iba reuniones de distintos barrios y que al consultarle cómo estaba, usualmente respondía que no importaba, sino que ellos, su familia, eran los que debían estar bien.

En otro punto, también trascendió que el joven profesor de física era un amante del mar, lugar en el que decidió quitarse la vida, y de forma contradictoria por la visión del catolicismo ante el suicidio, no se ausentaba un solo domingo a las misas en la Iglesia Catedral.

No obstante a las ideologías, desde el Obispado local manifestaron: "En la confianza de que la muerte no es el fin sino el paso a la vida eterna, pedimos a Jesús y a la Virgen de Luján por el descanso eterno de Tomás. Asimismo, deseamos a su familia el don de la esperanza y del consuelo, que puedan descubrir la luz de la presencia en Jesucristo, nuestro Camino, Verdad y Vida".