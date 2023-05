Economía: recinflación, dólar barato y crisis en el agro

Salvador Di Stefano, economista, observó en CNN Radio el rol del sector agropecuario en la economía argentina: "El dinero que entra del agro a la Argentina, es el 60% de las exportaciones".

En CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Di Stefano detalló que el agro aporta el 70% de los dólares que necesita la Argentina para sus importaciones. También sumó: "Si el agro entra en sequía y no trae los dólares, la industria no funciona. En el 2022 el agro puso 50 mil millones de dólares, 20 mil se los llevó la industria. La industria funciona si el agro exporta". Y determinó que actualmente hay recesión por el agro y la industria.

Además criticó: "El 20% de lo que importamos es energía y se fue un montón de dinero en energía porque Argentina todavía no vertebró las obras necesarias para autoabastecerse de gas y combustible".

A su vez, estableció que el dólar deberá buscar un nuevo punto de equilibrio dado por el mercado y que debería valer 570 pesos por cada dólar. "El dólar MEP a 437 es un Hot Sale y el blue está barato porque debería estar por arriba de los 500 pesos", comentó. Y definió que hoy el plazo fijo "no sirve".

"Argentina tiene tres problemas, que son déficit fiscal, un cepo a la economía y retenciones. Si no solucionamos eso, tendremos una economía que languidece", advirtió el economista.

En este punto reprobó que el gobierno "pone parches", en relación a las últimas medidas adoptadas por el Ministro de Economía, Sergio Massa: "En la medida que el gobierno no vaya por los cambios estructurales, los puntos de equilibrio de la tasa de inflación, de la tasa de interés y la brecha cambiaria van a estar más arriba".

Por último, Di Stefano habló del próximo índice de inflación: "Estamos en un escenario de recinflación, que es recesión con inflación. No habrá un índice mayor al 9%, pero no menor al 8%. El salario no alcanza y hoy 15 estamos a fin de mes. No veo una situación que se desmadre la inflación, pero si recesivo".