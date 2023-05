Quién es Victoria Villarruel, la candidata a vice de Javier Milei

Victoria Villarruel, diputada nacional y precandidata a vicepresidenta nacional por La Libertad Avanza, habló en CNN Radio sobre su perfil político y su experiencia: "Soy abogada y hace más de 17 años que creé una asociación civil, que en Argentina representaba a las víctimas de los 70', es decir a las víctimas del terrorismo de Montoneros y el ERP".

En comunicación con De Ida y Vuelta, con Laura Di Marco, Villarruel resaltó su lucha en el área de Derechos Humanos, donde llevó a cabo "esta lucha" y desde donde trabajó en forma coordinada con "todas las ONG contra el terrorismo del mundo". Y se centralizó en temas como seguridad, defensa y "la causa mapuche, que es una problemática que se acentuó en el último año".

"Me animé a llevar un tema que es tabú en la política argentina, siempre con un enfoque de mucho respeto por el otro que entiendo que hay otro dolor y es reconocido por el Estado. Pero quería que se incluyera a otros ciudadanos en el reconocimiento de ese derecho y no se los discriminara. Y en definitiva hagamos ejercicio real de lo que son los Derechos Humanos, que son para todos y sin distinciones", completó la abogada.

En este sentido, criticó la posición de personalidades como la de Fernando Vaca Narvaja, excabecilla de Montoneros: "Lo plantean como travesuras de juventud de los cuales no se arrepienten. Y allí se destrozaron vidas de inocentes y esas personas nunca fueron reconocidas en sus derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación".

"Acá en Argentina no solo no han pedido disculpas, sino que han tenido un discurso reivindicatorio de la violencia producida. El kirchnerismo inspira miedo, pero también es un sentimiento de que los temas ya son así, que deben ser así y que no se van a reconocer para no tocar esta vaca sagrada de la izquierda", reprobó la diputada.

"Nunca estuve en política partidaria ni estuve en un partido en particular, no militaba. Me habían ofrecido durante años, pero ninguna propuesta me interesaba. Hasta que en el 2021, Javier Milei me propone acompañarlo en la fórmula", recordó Villarruel sobre el ofrecimiento del referente liberal.

Por otro lado también habló sobre las críticas que el Ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó contra Milei y su propuesta sobre la dolarización: "Evidentemente no ven lo que está ocurriendo, la sociedad argentina ya está dolarizada en los hechos. El argentino elije el dólar como moneda, independientemente del gusto de Milei o del mío. La retórica de Massa es interesante, pero en los hechos el argentino no confía en el peso". Y remarcó que la dolarización tiene argumentaciones de tipo "moral, técnica, de implementación y política".

Por último, Villarruel se refirió a sus dichos sobre derogar la Ley del Aborto y enfatizó: "Es un tema sumamente difícil que nadie lo puede defender con la liviandad que se defendió en Argentina, del Ni Una Menos y el pañuelito verde. Parece como si fuera una estudiantina y es un tema grave porque es una intervención que termina con la vida de otro ser humano". Y agregó que, si bien es legal en países del primer mundo, también lo es "en países del quinto infierno".

Y concluyó: "Muchas de las chicas adolescentes que defienden la interrupción de la vida del niño por nacer no tienen en conocimiento lo que pasa en el vientre materno. Lo que quise plantear es que si de mi dependiera, lo derogaría, pero de mí no depende".