Fútbol femenino: se suspendió el partido de Aldosivi

El partido entre Aldosivi y Sportivo Italiano que se iba a jugar este domingo a las 15.3o por la octava jornada de la Zona C de la Primera C fue suspendido por las condiciones climáticas y aún no tiene fecha programada.

Cabe destacar que el equipo que conduce Marcelo Rodríguez ocupa el primer puesto en la tercera categoría del fútbol femenino y llegaba entonadísimo a este encuentro con cinco partidos sin perder.

Pese al traspié en el debut frente a Almirante Brown, luego igualó con Cambaceres, superó 5-1 a Nueva Chicago, le ganó por la mínima a Quilmes, goleó por 6-1 a Villa Dálmine y volvió a lucirse con seis tantos frente a Canning.

Con tal resultado, las chicas del "tiburón" se ubicaron en el primer puesto con trece puntos y además, con 19 gritos, son el equipo con mayor cantidad de goles a favor de la Zona C.

Al momento, las goleadoras del equipo son: Figueroa (6), Albarenque (3), Fernández (3), Cortadi (1), Sepúlveda (1) Suárez (1), Surban (1), Morán (1), Salazar (1) y Goñi (1).