Redes sociales: un estudio revela el impacto de su uso en la salud mental de niños y adolescentes

El uso excesivo de redes sociales pueden presentar un riesgo para la salud mental de los niños y adolescentes, debido a que se encuentran en pleno desarrollo cognitivo y por la cantidad de horas que pasan frente a las pantallas.

El informe “Redes sociales y la salud mental de los jóvenes” advierte sobre esta problemática, y fue presentado por autoridades sanitarias de Estados Unidos.

El jefe de Salud Pública de los Estados Unidos, Vivek Murthy, indicó que “los adolescentes que usan las redes sociales durante más de tres horas al día enfrentan el doble de riesgo de síntomas de depresión y ansiedad, lo cual es particularmente preocupante dado que la cantidad promedio de tiempo que los niños usan las redes sociales es de 3 horas y media al día”.

NEW: Today, I released a Surgeon General's Advisory on Social Media and #YouthMentalHealth. This is the next step in our office’s work to address our youth mental health crisis. https://t.co/6JadYlxORy 1/7 pic.twitter.com/UrHNP1Uq15

— Dr. Vivek Murthy, U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) May 23, 2023