Swap con China: Tetaz pide que Massa vaya al Congreso a dar explicaciones

Martín Tetaz, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, aseguró en CNN Radio que el ministro “Sergio Massa debería explicar y dar detalles en el Congreso nacional” del acuerdo del Gobierno nacional del swap con China.

En La Mañana de CNN, el economista y legislador indicó: “No sabemos la tasa de interés por la utilización de ese swap, si va a ser convertido a dólar y el mecanismo… Hay muchas dudas sobre el acuerdo y si esas condiciones tendrían que haber pasado por el Congreso”.

“La economía está en una situación desesperante en materia de dólares y todas las gestiones del ministro Massa son para conseguir divisas. Este gobierno que se enojaba porque tomábamos deuda al 3% sería interesante ver cuál es la tasa de la deuda con China”, lanzó Tetaz.

En este sentido, aclaró que “este gobierno tuvo tres años de cosecha normal con superávit holgado y esos dólares no sabemos dónde están. No supo retener esos dólares y generó un cepo que es el responsable de que hoy no haya dólares”.

“Si ese entendimiento no pasa por el Congreso no es legal”, explicó.

El presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, suscribió la renovación anticipada del SWAP por 130 mil millones de yuanes por el plazo de 3 años.

Asimismo, se inició el procedimiento de ampliación del monto de uso por otros 35 mil millones de yuanes, dicha ampliación operará una vez que se agote el primer tramo de ampliación de uso utilizado para el intercambio comercial entre ambos países y por acuerdo de las partes.

¿Qué es el swap con China? Es un intercambio de divisas entre dos países y funciona en la práctica como una especie de préstamo. Este acuerdo entre los bancos centrales le permite a la Argentina, según expresan desde el gobierno, contabilizar entre sus reservas unos 130.000 millones de yuanes (cerca de U$S 20.000 millones).