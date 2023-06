Aumento en tarifa de taxis y remises: avanzó en comisiones y llegará a la Sesión del jueves

El aumento de las tarifas de taxis y remises en General Pueyrredon tuvo aval de los concejales en las comisiones de Movilidad urbana y en Legislación por lo que llegará a la Sesión Ordinaria del próximo jueves.

Este lunes, para arribar a ello, se dio tratamiento al pedido presentado por las entidades que nuclean a los trabajadores del volante, primero en la comisión de Movilidad urbana, donde se analizó el estudio de costos elevado por el Ejecutivo local, tal como lo publicó El Marplatense.

Allí, los ediles dieron curso a la nota que presentó el director Federico Chiolli, con números concordantes a los que presentó la AMTAP, consideraron que "los números inflacionarios nos permiten pensar que están de acuerdo con el pedido de las cámaras que representan a los trabajadores, de manera desdoblada", se aportó en el recinto.

El presidente de la comisión, Guillermo Volponi, dio lugar a exposiciones a los representantes de los trabajadores. Desde el Sindicato de peones, "Beto" Rodríguez expresó: "Nosotros no estamos de acuerdo con la desdoblada de la tarifa. Tenemos 1200 compañeros que no tienen radio y quedan al margen. Si seguimos con esta tarifa, en marzo del año que viene, tendremos que hablar de otra prórroga porque pierde valor. Un 22% después de 8 meses, me parece que es un disparate. Tienen que pensar para los 2147 taxis, no para los abonados de radio que están en Mar del Plata"

"Un trabajador se lleva de sueldo la tarifa. Uno de noche, en mano se lleva $4500. Con este aumento del 22% se va a llevar $5450. Con este sueldo, no se alienta a un trabajador nocturno, con lo índices de inseguridad que tenemos", sumó Rodríguez.

"Nosotros proponemos que se haga todo en un solo aumento, no en dos. No sé por qué estamos hablando de esto, en un país donde los aumentos son del 40% para arriba", indicó desde el Sindicato.

Contrariamente a lo expresado, desde la Sociedad Conductora de Taxis, Raúl Vicente, se mantuvo firme en lo aportado en el pedido por las entidades y respondió: "En estos momentos soy voceros de todos los conductores menos del sindicato de Rodríguez. La matemática no debe ser su fuerte porque el aumento llega al 50%, no al 22. Cuando decimos que lo queremos hacer en dos veces porque subir eso de un día para el otro, suena muy fuerte. A todos nos duele pagar tarifadas onerosas pero la realidad del país comprende que hablar de 3 o 4 tarifadas es anormal, mucho peor es aumentar 50% de una"

"Hay que buscar soluciones porque para nosotros la única que encontramos para no golpear al vecino, es hablar de un aumento desdoblado en dos meses. Queremos llegar a fin de año con una actualizada", concluyó Vicente.

Más tarde, y con el aval de los ediles de Movilidad urbana previo al debate de los dos sectores en la banca, la comisión de Legislación trató el Expediente a partir de un indicador que señala que "se tomaran los despachos favorables de la comisión de Movilidad urbana".

Daniel Nuñez contempló su tratamiento en el primer término de Legislación y tuvo un mero trámite de aprobación unánime.

El expediente aprobado fija los siguientes valores:

Tarifa diurna, horario comprendido entre las 6 y las 22 horas:

Bajada de bandera $375.

Por cada 160 metros de recorrido $25.

Por cada minuto de espera $25.

Por cada bulto o valija que exceda de 0.90 x 0.40 x 0.30 $25.

Tarifa nocturna, horario comprendido entre las 22 y las 6 horas:

Bajada de Bandera $450

Por cada 160 m. de recorrido $30

Por cada minuto de espera $30

Por cada bulto o valija que exceda de 0.90 x 0.40 x 0.30 $30

Y a partir del 1 de agosto: Tarifa diurna, horario comprendido entre las 6 y las 22 horas:

Bajada de Bandera $450

Por cada 160 m. de recorrido $30

Por cada minuto de espera $30

Por cada bulto o valija que exceda de 0.90 x 0.40 x 0.30 $30

Tarifa nocturna, horario comprendido entre las 22 y las 6 horas:

Bajada de Bandera $540

Por cada 160 m. de recorrido $36

Por cada minuto de espera $36

Por cada bulto o valija que exceda de 0.90 x 0.40 x 0.30 $36