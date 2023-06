La Ruta del Dinero K: el juez Sebastián Casanello sobreseyó a Cristina Kirchner

Finalmente, Cristina Kirchner fue sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. La resolución se firmó después del pedido del fiscal Guillermo Marijuan que fue convalidado por dos organismos del gobierno, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Al considerar que no había elementos suficientes para sostener la imputación por lavado de dinero contra la vicepresidenta, el juez Casanello firmó su sobreseimiento dejándola afuera de la investigación que se centró en la maniobra del blanqueo de 55 millones de dólares, y que tuvo como principal acusado a Lázaro Báez.

​En la resolución a la que accedió Clarín, el magistrado sostuvo: "Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición".

Al ampliar esta explicación, Casanello remarcó que como juez su acción "se encuentra limitada a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes. No puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado", es decir, entiende que tras el planteo del fiscal Marijuan no había más alternativa que sobreseer a Cristina Kirchner.

Al analizar la situación, el magistrado tuvo en cuenta el dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal quien había sostenido que no contaba con los elementos necesarios "para determinar y establecer su posible coautoría (de Cristina Kirchner) o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero", En este tramo del expediente se investiga "la posible vinculación de la ex Presidenta de la Nación Cristina Elisabet Fernández de Kirchner con la maniobra principal, movimiento ilícito de fondos y lavado de los mismos" que encabezó Báez.

Bajo este planteo, la investigación sobre la vicepresidenta se centró en el vínculo con los imputados y condenados y, en particular, con Lázaro Báez, para establecer si ella también participó o se benefició de las maniobras ilegales analizadas en esta causa.

Es justamente esa conexión la que la fiscalía dijo no haber logrado probar. Por eso, Marijuan solicitó al juez que exima a Cristina Kirchner de las acusaciones que recaían sobre ella.

"Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha y avanzar a otro estadío procesal como sería el juicio", admitió en su controvertido dictamen.

Sobre este planteo se pronunció ahora el juez Sebastián Casanello, después de escuchar también la opinión de las querellas en esta causa: la UIF y la AFIP. Ambos organismos del Gobierno avalaron el pedido del fiscal Marijuan y solicitaron que la vice sea sobreseída.

Fuente: Clarín