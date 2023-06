Carta dirigida al Secretario de Gobierno: "¿No le preocupa la precariedad de los establecimientos?"

Los trabajadores auxiliares de General Pueyrredon comenzaron una medida de fuerza ante la falta de acuerdo entre el Sindicato y el Ejecutivo para mejorar las condiciones salariales y laborales.

En este marco, anunciaron un paro total de actividades por tres días que afecta a los colegios municipales y muchos de ellos decidieron suspender las clases.

Ante esta medida, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Pueyrredon, Santiago Bonifatti, señaló que le descontarán el día de trabajo a a las personas que se adhieran a esta medida de fuerza. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) elevaron una carta repudiando la decisión del funcionario.

"Los y las auxiliares de educación lamentamos que el señor Bonifatti en las declaraciones a los distintos medios de comunicación lastimosamente redujera nuestra labor a "limpiar baños", además de que injustamente se nos acusara de dejar sin la merienda a los niños y niñas de nuestras escuelas y jardines cuando una de las razones por la cual también luchamos y es por la falta de alimentos y la mala calidad de los mismos. Los establecimientos se caen a pedazos, se llueven a cantaros, algunos establecimientos no cuentan con el suministro de gas así que desde ya no hay calefacción para combatir los días y aún peor las mañana heladas Entonces nos preguntamos ¿no le preocupa el frio que sufren los alumnos docentes y auxiliares? ¿no le preocupa la precariedad de los establecimientos en sus infraestructuras e insumos?", expusieron a través de un comunicado.

"Volvamos a las tareas que realizan los auxiliares además de limpiar baños. Abrimos y cerramos los establecimientos siendo responsables del patrimonio cuándo estamos solos o solas somos porteros/as, cocineros/as, personal de mantenimiento, atendemos las muchas necesidades de alumnos, padres, docentes, cuidamos y mantenemos los mobiliarios e intereses de los establecimientos. Y si de limpieza se trata, no son sólo los baños Limpiamos las aulas, grandes espacios como patios, salones de uso múltiples, despachos, ventanas, azulejos, techos, mobiliarios y nuevamente volviendo a los baños y todo con elementos de trabajo de pésima calidad como los guantes que se rompen de nada dejándonos expuesto al contacto con sustancias desagradables. Ah, y cuando se inundan las escuelas no contamos con las botas de lluvia ni indumentaria que corresponde por decreto", continúa el escrito.

Asimismo, "hablando de bolsillos, el señor Bonifatti cree que no se justifica exigir una bonificación ya que piensa que con un sueldo de 100.000 pesos de bolsillo y menos también, podemos solventar nuestros gastos para SOBREVIVIR justificándose en la recomposición salarial por paritarias, paritarias que mes a mes se los come la inflación y comparándolos con el personal administrativo cuando NO ES EL MISMO TRABAJO NI RESPONSABILIDAD. Muchos de nosotros y nosotras alquilamos, señor, comemos, mantenemos a nuestras familias solos El personal de servicio de educación (AUXILIARES), TIENE EL INDICE MAS ALTO DE PERSONAL LESIONADO, NO SE NOS PERMITE acceder a las horas extras, ampliar nuestros módulos horarios, ni capacitaciones. Las escuelas, jardines, y escuelas de formación carecen de personal, el trabajo de 3 personas lo realiza una sola por ejemplo. Por ende, si recorriera los establecimientos no se sorprenderla por ver a una sola persona de servicio, a cargo de todas las tareas, SL 1 auxiliar por turno y con mucha suerte 2 a 3,2 activas y 1 pasiva y por esto es que hasta suplicamos que designen personal, tenemos compañeros que son serenos de escuelas en barrios "complicados" totalmente desprotegidos y no se les pagan feriados", argumentan.

"No se respetan los años estipulados para ascender de categoría, hasta 7 años de espera. Tenemos compañeros mal jubilados y otros/as que se van a jubilar con una categoría inferior a la que le corresponde por ende significa menos dinero en su futura jubilación", agregaron.

"Así que NO, la medida no está fuera de lugar porque SI HAY INCUMPLIMIENTOS con este fuerte sector de muy buenos trabajadores y trabajadoras que dejamos nuestros cuerpos en cada tarea que realizamos con mucho amor. Y NO, no es un paro político, por conveniencia, porque insistimos y llegamos hasta hartar a nuestros representantes sindicales para que elevarán nuestros reclamos y defendieran nuestros derechos. Con todo el respeto que usted se merece, señor Bonifatti, lo invitamos cordialmente a recorrer cada uno de los establecimientos en los que trabajamos por si le queda alguna duda de lo poco que en estás líneas expresamos y para que pueda conocernos, mirarnos a los ojos porque somos más que un número de legajo. Esperamos se retracte de sus dichos porque usted no sabe la calidad de recurso humano tiene trabajando. Lo saludamos atentamente", concluyen.