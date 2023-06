Diego Valenzuela: "Estoy evaluando la posibilidad de un nuevo mandato"

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, dijo en CNN Radio que en Juntos por el Cambio “hay ruidos, tensiones, pero el límite es ese y no poner en riesgo la unidad”, y reconoció que está analizando la posibilidad de ir por un tercer mandato en el distrito.

En su visita a los estudios de la emisora, Valenzuela conversó con el equipo de La Mañana de CNN, con Nacho Girón, y consideró que “se discute una candidatura a presidente que puede definir el nuevo liderazgo de Juntos y lo que está en juego es mucho. Es el rumbo del país y una forma de ver cómo se gana una elección”.

Además, consideró que “hemos tenido líderes muy verticalistas y no lo digo por Macri, pero ha sido un líder fuerte”. Pidió “ser prudentes” en la coalición opositora y aclaró que “el que gana conduce, el que pierde acompaña. La pelea de verdad es el kirchnerismo”.

“En la foto de hoy parece complicado, pero confiamos en que esa foto ocurra”, respondió sobre un eventual acercamiento luego de las PASO y la definición sobre quién será candidato a presidente.

“Si en un momento pudimos trabajar muy bien con intendentes peronistas o con Pichetto y que compartan nuestros valores podríamos hacerlo con otros a futuro. Quizás el problema es de timing”, explicó.

Por otra parte, según Valenzuela, “habría que pensar otro nombre para Juntos por el Cambio. Las etapas cambian”.

“Se modificó la ley y la bancamos. Es bueno que haya renovación y la provincia de Buenos Aires por suerte ya no es Formosa. La ley se mantiene en dos periodos y cuando se elige quemás ese mandato. Es una limitación y queda para siempre”, consideró Valenzuela.

En su caso, explicó: “Podría tener la posibilidad legal que estoy evaluando de ir por un nuevo mandato”. “Mi prioridad es Tres de Febrero, pero voy a esperar la próxima semana para seguir”, indicó.

En este orden, aclaró: “Cuando me eligieron, la norma era anterior. Cuando nos eligieron en el 2015, la normativa era la anterior. No quiero las reelecciones indefinidas y si lo contemplo es porque respeto la ley. No quiero que Tres de Febrero vuelva para atrás”.

“Lo que más me gusta y emociona es administrar. Uno va al club y a la carnicería y comparte el día a día con los vecinos. Cuando sos ministro, andás más en helicóptero y no tenés el contacto real que te da lo local”, lanzó.

Y advirtió: “Estar con los vecinos que te critican, putean o felicitan”.

“Hay que manejar la ansiedad. Si te enojás, perdés”, expresó, y consideró que “desde ahí, con esas críticas cotidianas, te ayudan a gobernar. Es la gimnasia linda que tiene esto”.

Además, Valenzuela afirmó que “el presupuesto es la posibilidad de solucionar problemas de manera inmediata. Lo que duele es cuando hay algo que no podés solucionar porque nos excede a nivel municipal”.

Sobre la burocracia, expresó: “A los vecinos y empresarios se les hacen las cosas muy difíciles. Hay mucha burocracia y trámites al pedo. En Tres de Febrero eliminé un montón de trámites”.