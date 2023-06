Organizaciones sociales se manifestaron en Desarrollo Social Municipal

Organizaciones sociales se manifestaron en las puertas de Desarrollo Social Municipal para visibilizar la situación habitacional de los sectores más vulnerables de la ciudad que no pueden acceder a un alquiler.

En este contexto, realizaron asambleas para determinar el plan de lucha para reclamar asistencia para acondicionar las viviendas precarias y becas de alquiler provisorias, dado los elevados costos y condiciones para acceder.

Por otro lado, denunciaron que no se cumple con regularidad la entrega de alimentos para comedores, por lo que no pueden garantizar un plato de comida para las familias que no tienen otra forma de cubrir su necesidades alimentarias.