La marplatense en el Congreso Internacional de Salud: "Lo más importante es el recurso humano"

Luego del reconocimiento otorgado en el Congreso Internacional de Salud Pública, la psicóloga y responsable de calidad y seguridad del Hospital Bernardo Houssay, Maria Herrero, dialogó con el programa de radio “Un Problema Menos", donde contó en qué consistió el trabajo presentado y como fue la experiencia de ser reconocida por colegas en el marco de un importante intercambio académico con las máximas autoridades y referentes internacionales.

“En el peor momento de la pandemia, nos dispusimos a abrir el hospital, en un momento en donde más que nunca se necesitaban las camas, sobre todo para personas de tercera edad. Todo contra viento y marea. En ese contexto, presenté un trabajo que se llamó ‘Abrir un hospital de PAMI en pandemia’", comenzó expresando la profesional.



Y continuó: “Preparé un video, que lo había hecho para un congreso interhospitalario, mostrando imágenes del hospital, el cual desde el 2015 había atravesado una quiebra. Ese video lo mostré y creo que eso fue diferente en el congreso en el cual había 3000 participantes. Una cosa es que yo cuente como es mi hospital y otra cosa es que yo te lo muestre como estaba y como está funcionando hoy: todo lo que tiene, los servicios que brinda. Eso es lo que más llamó la atención”.

Y siguió: “Cuando uno atraviesa una situación con algún familiar que necesita cuidados, ahí te das cuenta de lo valioso de la atención médica y de lugares que atienden bien y sobre todo el desafío que tiene PAMI, que en menos de un año instaló un programa de calidad y seguridad. Calidad y seguridad es súper importante y atraviesa a todo el hospital, desde las personas que realizan limpieza hasta el cirujano. Hay muchos procesos que se tienen que cumplir, por ejemplo, para realizar una cirugía exitosa. Eso es lo que mostré en el video, fue lo más lindo”.

Al referirse a la ovación que recibió por colegas profesionales en el congreso, Maria Herrero señaló: ”Todos me saludaban, me abrazaban y a los dos segundos empecé a recibir saludos de gente que me felicitaba. Ahí comencé a tomar conciencia de que había logrado transmitir lo que yo quería, que era mirá que bueno lo que estamos haciendo. Creo que las buenas noticias no son tan llamativas como las malas y esta es una buena noticia.”



Para finalizar, la profesional señaló que "todo lo que hago lo puedo hacer porque existe el compromiso de todos los compañeros del hospital, no soy yo sola. Todos están a disposición para las mejoras, para que se puedan resolver los problemas. Yo soy la directora de la orquesta, pero quienes tocan los instrumentos son los demás. En salud lo más importante es el recurso humano. Yo no podría hacer nada si no tuviera el compromiso de todos en el hospital. Si bien nos costó ponerlo en funcionamiento, pasamos 8 mil consultas a 15 mil en un año. Estamos haciendo un trabajo barbaro".