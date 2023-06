Pelea con su ex: la atacó, fue detenido, recuperó la libertad y tomó de rehén a sus dos hijas

Una pareja se encontraba discutiendo en la vía pública, en inmediaciones del barrio Juramento. Los vecinos del lugar al ver la dimensión que tomaba el asunto decidieron llamar al 911, haciéndose presente el personal policial de la Comisaría 5ta. Los uniformados identificaron a las partes: por un lado la mujer refirió que tras 8 años de convivencia y dos hijas, se había separado recientemente del masculino y que éste le había sacado un moto vehículo que resultaba ser propiedad de ella.

Por otro lado, el masculino no solo no había dejado de estar agresivo con la femenina si no que también se tornó del mismo modo con el personal policial, no queriendo acatar las órdenes impartidas para el proceso de identificación.

A pesar de lo ocurrido, la mujer no quiso denunciar la violencia para con ella del sujeto, quedando entonces el mismo aprehendido por INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 78 Y 79 DEL DECRETO LEY 8031/73 con intervención del Juzgado Correccional nro. 02 a cargo de S.S Dra. Ana María Fernández.

Pero horas mas tarde, cuando el sujeto recuperó la libertad, la femenina se hizo presente en la casa de la familia de él: allí fue agredida y amenazada no solo por el masculino sino también por la actual pareja de éste, reteniendo la familia del padre a sus hijas de 2 y 4 años de edad. Una vez más, los efectivos de la Comisaría 5ta debieron intervenir, hallando al masculino y a su actual pareja a bordo del moto vehículo anteriormente mencionado (Zanella ZB de 110 cm3) a unas cuadras del domicilio (del mismo barrio).

Por disposición del Dr. Marcelo Yañez Urrutia, los dos ocupantes de la moto fueron aprehendidos, imputados de los delitos de AMENAZAS, LESIONES Y ROBO y alojados él, en la Unidad Penal 44 y ella, en el Destacamento Femenino. Asimismo, intervino el Juzgado de Familia en turno, quien libró la orden inmediata para la restitución de las menores.