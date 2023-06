Montenegro: “Trabajamos junto a los vecinos para mejorar la ciudad”

El intendente municipal Guillermo Montenegro, acompañado por varios funcionarios de su gabinete, se reunió en los últimos días con vecinos de los barrios Cerrito Sur y Las Lilas, en la continuidad de estos encuentros permanentes. Ambos se desarrollaron en las respectivas sedes de la Sociedades de Fomento y allí dialogó con los asistentes y escuchó sus comentarios y reclamos.

En líneas generales, el pedido de los vecinos pasó por temas como el asfalto en algunas arterias, colocación de semáforos o mejoras en su funcionamiento, limpieza de microbasurales, colocación de algunas garitas de colectivo, instalación de cámaras para mejorar las condiciones de seguridad y poda y despeje de luminarias, entre otros pedidos.

Luego de escuchar las propuestas, desde el Municipio se brindó un listado con todos los trabajos realizados en ambos barrios, al igual que las perspectivas a futuro.

En ese sentido, el intendente señaló que “en algunos barrios ya estuvimos en varias oportunidades y ver que las mejoras que nos habían pedido fueron saldadas nos da mucha satisfacción. Siempre quedan cosas por hacer y les hablamos de plazos -que a veces no son los que quisiéramos- pero preferimos decirles la verdad y no prometer cosas que no vamos a poder cumplir”, agregó.

“Trabajamos junto a los vecinos para mejorar la ciudad. Y más allá de las ganas que tenemos de lograrlo, muchas veces eso se ve atravesado por el contexto. Con casi dos años de pandemia y un contexto inflacionario como el que estamos viviendo no siempre podemos responder tan rápido como quisiéramos, pero los escuchamos y desde las áreas nos hemos puesto creativos para poder solucionar las necesidades del barrio”, aseguró Montenegro.

DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CERRITO SUR

En el caso de Cerrito Sur, desde el EMVIAL detallaron que -desde el inicio de gestión- se pavimentó la calle Lynch entre Alejandro Korn y Santa Cecilia y que se llevaron adelante trabajos de bacheo de hormigón en Fortunato de la Plaza y Alejandro Korn.

Además, detallaron que se incorporó un lomo de burro en Cerrito y la 51 que los vecinos solicitaban, y se sumó al sistema de Contribución por Mejores las cinco cuadras de Marcelo de Alvear que actualmente cuentan con cordón cuneta.

En cuanto a repotenciación con iluminación LED, se trabajó en las arterias Diagonal Gascón, Cerrito y Fortunato de la Plaza. Además, en lo que va del año se repararon 123 luminarias.

En materia de seguridad, se notificó que se encuentran activas 25 cámaras en diferentes puntos del barrio, además de tres incorporadas por los vecinos al sistema de monitoreo y vigilancia del COM. En cuanto a los botones de alerta, se encuentran dentro del Corredor Escolar 2 que comprende la Escuela Primaria Nº 4, el Jardín N° 3 y en Centro de Formación Profesional Nº 3 y va por José Hernández desde Nápoles hasta Fortunato de la Plaza, como así también siete ubicados dentro de distintos comercios de la zona.

Desde Obras Sanitarias detallaron que -en lo que va de 2023- se llevaron a cabo 119 intervenciones para optimizar la red de agua, 118 acciones para destapar cloacas y mejorar el funcionamiento de cañerías, dos intervenciones en el sistema pluvial, vinculadas a limpieza de bocas de tormenta, cinco verificaciones de irregularidades y 67 contactos de atención al cliente.

Por el lado del EMSUR se detalló que el Departamento Operativo de Poda distintas locaciones y se prevé intervenir en despejes de luminarias en cuatro luminarias que los vecinos solicitaron.

El Departamento de Control de Plagas y Vectores realizó tareas de desratización y desinsectación en cercanía del Centro de Salud Meyrelles, Jardín de Infantes Municipal N° 3 y Escuela de Formación Profesional N° 3, tareas que se realizan de forma permanente.

También se informó que la Dirección de Espacios Públicos tiene prevista la colocación de cestos y bancos en la plaza del barrio.

En la ocasión se recordó que el servicio de recolección domiciliaria es de lunes a sábados, mientras que el camión almejero pasa los días miércoles; y la barredora mecánica trabaja en el sector comprendido por Fortunato de la Plaza, Vértiz, Alejandro Korn y Fleming.

Por último, la Secretaría de Salud informó que –próximamente- el barrio recibirá una serie de actividades, como Salud en tu Barrio con vacunación de calendario, antigripal y COVID, taller de primeros auxilios y RCP, controles odontológicos y recomendaciones para el cuidado y la higiene bucal, consultas ginecológicas y educación a la comunidad, consultas sobre pediatría (se completarán las libretas y gestionarán turnos para los Centros de Salud) y castraciones de mascotas.

En este sentido, se recuerda que los vecinos pueden acudir al CAPS Meyrelles, y que además de a través de la web de la Salud Municipal o la app específica (SALUD MGP) se pueden solicitar turnos de forma presencial en el Centro de Salud a partir de las 8.

Dicha sala cuenta con Pediatría; Clínica Médica, Ginecología, Odontología, Nutrición, Obstetricia, Salud Mental, Servicio Social, Enfermería, Vacunación y Farmacia.

También, hay Talleres educativos en escuelas y jardines, Taller Pro Huerta y Charlas sobre recién nacidos, salud sexual y embarazo. Más información en la web: https://www.mardelplata.gob.ar/meyrelles

DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS LILAS

En el caso de Las Lilas, desde el EMVIAL detallaron que el año pasado se repavimentaron las calles Tres Arroyos (entre Alberti y Alvarado) y Alberti (entre Grecia y Champagnat), sumando más de 18 mil metros cuadrados. Además, se repararon 1.300 metros cuadrados de losas en mal estado en Alvarado entre República del Líbano y Paula Albarracín; y sectores de Colón, entre Estado de Israel y Arturo Alió.

A su vez, señalaron que se hizo la apertura de Rawson entre Grecia y Paula Albarracín, y se están repasando y engranzando calles sin pavimentar en la zona.

En lo referente a repotenciación con iluminación LED, se trabajó en dos de las avenidas que limitan con el barrio: Arturo Alió de Colón a Alvarado, y Colón de Champagnat hasta Alió. Además, en lo que es mantenimiento, en los últimos tres meses la guardia de alumbrado público dio solución a 137 reclamos de lámparas apagadas, intermitentes, tulipas rotas, entre otras.

En la gran mayoría los reclamos llegan a través del 147, y se recuerda que también podrán hacerlo en la renovada web 147.mardelplata.gob.ar/

En materia de seguridad, cabe señalar que se encuentran activas 16 cámaras en diferentes puntos del barrio, además de una incorporada por los vecinos al sistema de monitoreo y vigilancia del COM. En cuanto a los botones de alerta, se encuentra uno dentro del Corredor Escolar 15 que comprende la Escuela Secundaria Nº 208 y el Jardín N° 13 y va por Bahía Blanca desde Rawson hasta Alberti, y por Alberti desde Bahía Blanca hasta Champagnat.

Desde Obras Sanitarias detallaron que -en lo que va del año- se llevaron a cabo 73 intervenciones para optimizar la red de agua, 93 para destapar cloacas y mejorar el funcionamiento de las cañerías, dos intervenciones en el sistema pluvial, vinculadas a limpieza de bocas de tormenta, cinco verificaciones de irregularidades y 74 contactos de atención al cliente.

Por el lado del EMSUR se detalló que el Departamento Operativo de Poda trabajó en diferentes locaciones y prontamente hará lo propio para el despeje de luminarias en otros domicilios solicitados.

En cuanto al Departamento de Control de Plagas y Vectores, se realizó desratización y desinsectación en el Corralón municipal de Tres Arroyos y Garay, en los sectores de Tránsito y del MTE.

El Departamento de Espacios Verdes realizó tareas de mantenimiento, corte de pasto, poda de arbustos en la Escuela Municipal 13 y mantenimiento del área verde del Corralón Municipal de Tres Arroyos y Garay.

La Dirección de Espacios Públicos tiene en mente la colocación de arcos en el playón deportivo frente a la Sociedad de Fomento.

En relación al Departamento de Prestaciones Privadas, se informó que el servicio de recolección es de lunes a sábados y posee una frecuencia de camión almejero los días sábado.

No obstante, en mayo, se hizo un operativo de limpieza de microbasurales en una amplia zona del barrio con equipo de motopala, camión volcador y batea. En tanto, tiene un servicio de barrido mecánico en el sector comprendido por Champagnat, Alió, Alvarado y Colón.

Por su parte, la Secretaría de Salud informó que próximamente el barrio recibirá una serie de actividades, como Salud en tu Barrio del 26 al 30 de junio, de 9 a 15, con vacunación de calendario, antigripal y COVID, taller de primeros auxilios y RCP, controles odontológicos y recomendaciones para el cuidado y la higiene bucal, consultas ginecológicas y educación a la comunidad, consultas sobre pediatría (se completarán las libretas y gestionarán turnos para los Centros de Salud) y castraciones de mascotas.

También se recuerda que los vecinos pueden acudir al CAPS Las Américas, además de la web de la Municipalidad o la app específica, para solicitar turnos de forma presencial a partir de las 8.

Dicha sala cuenta con Pediatría; Clínica Médica, Ginecología, Odontología, Nutrición, Obstetricia, Salud Mental, Psicología, Psicopedagogía y Fonoaudiología.

También, hay actividades de Caminata con adultos, Actividad física, Talleres para adolescentes y niños, Talle Pro Huerta, Taller para Embarazadas y Servicio Social. Más información en https://www.mardelplata.gob.ar/lasamericascaps