Distorsión en los precios relativos y análisis de la inflación

Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria Consultores, analizó en CNN Radio el panorama económico nacional, en relación al nuevo dato de inflación de mayo: "Los rubros suben dispares, eso es parte de este fenómeno complejo".

"Cuando uno entra en estos regímenes donde no hay hiper, pero tampoco una inflación moderada y hay mucha distorsión de precios relativos", explicó Paolichi en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

Respecto a las condiciones macroeconómicas que no permiten que baje la inflación, comentó: "El gobierno viene emitiendo pesos a un ritmo bastante acelerado. El gobierno no puede financiarse en el mercado de capitales, no hay capacidad de dólares externa y de subir impuestos, entonces solo se puede financiar emitiendo pesos".

"Frente eso le pone un piso del 7% u 8% mensual. Es una inflación que, si se sostiene anualizada, es del 160% y es preocupante", agregó.

Además habló sobre una posible corrección del tipo de cambio: "La brecha es del 100% y me parece que la corrección del tipo de cambio puede generar una aceleración. Es difícil esquivar y tranquilamente podría irse a un número de dos dígitos, si hay una corrección".

Y explicó: "Si es una corrección en el marco de un plan de estabilización, puede ser que baje o dure poco. Pero si no lo hay, puede ser la primera de varias. Depende el entorno con que la vayas a rodear".

Respecto a la proyección para junio, Paolicchi adelantó: "La inflación podría ser un poco más baja que el 8%, las primeras semanas dieron más bajas que el mes anterior, pero todavía falta mucho. Con candidaturas de por medio y con incertidumbre de por medio".

Por último, el economista habló de las necesidades del país para bajar la inflación: "Argentina necesita un programa de consistencia fiscal que equilibre las cuentas públicas y que de certidumbre, que no vas a llenar de pesos la economía con el único fin de sostener un gasto que no podes financiar. Esa es la principal falencia y explica porque Argentina está como está".