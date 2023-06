Nicolás Lauría lanzó su precandidatura a Intendente

A través de un comunicado oficial, el Concejal de 'Creciendo Juntos', Nicolás Lauría, lanzó este jueves durante el mediodía, su precandidatura a Intendente de General Pueyrredon.

"Queridos vecinos y vecinas. Es un honor presentarme como precandidato a intendente de Mar del Plata y Batán. He vivido en esta ciudad toda mi vida y como muchos de ustedes, he evidenciado los altos y bajos por los que pasó nuestra querida Mar del plata", comienza el comunicado.

Y continúa: "Soy un candidato diferente, un político diferente, vengo desde un lugar que nada tiene que ver con los malos manejos o intereses propios".

Realizando un recorrido de su trayectoria política, Lauría señaló que: "Me he involucrado en política para cambiar la realidad de la ciudad, y he trabajado estos 3 años y medio dentro del Concejo Deliberante, pensando siempre en los vecinos, tocando temas que nunca se habían tratado en la política, como la zona Roja".

Y siguió: "Es porque nos importan los vecinos, y sin tener condicionamientos ni presiones de sectores, es que nunca hemos votado un aumento de boleto de colectivo que tanto daño hacen al bolsillo de todos".

Al referirse a los proyecto que llevará adelante de conseguir la victoria en las próximas elecciones, el Concejal expresó: "Tengo un plan para nuestra ciudad, un plan que nos llevará hacia adelante y nos permitirá crecer como comunidad que se centra en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Mar del Plata. Quiero mejorar la infraestructura, aumentar la seguridad, fomentar el empleo, el turismo y el deporte".

"Lograré esto trabajando codo a codo con los mejores hombres y mujeres habitantes que quieran sumarse a este camino. Quiero que todos ustedes tengan voz y participen en este proceso".

Para finalizar, Lauría expresó: "Vamos a trabajar juntos para hacer de Mar del Plata- Batán un lugar del que todos se sientan orgullosos, convirtiéndola en una ciudad modelo, una referencia para el país y el mundo".

"Estoy convencido de que Mar del Plata tiene un futuro brillante por delante. Juntos, podemos lograrlo. No puedo hacerlo solo, necesito su apoyo", finaliza el comunicado.