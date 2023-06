Un dolor sin sujeto: ¿cómo reconocer si padecemos un trauma?

"El título es un poco enigmático, pero muestra lo traumático del psiquismo y muchas veces cuando una persona vivió una situación que lo formó en una viveza traumática, no la reconoce como tal, la pone abajo de la alfombra y queda arrinconado en el inconsciente. La persona siente un dolor pero no sabe de donde viene ni de qué se trata. Esto puede durar mucho tiempo. El suceso puede haber pasado en la infancia o en la adolescencia y recién de adulto se toma consciencia de esto o a veces no", dijo Tesone.

"La idea es que la persona pueda elaborarlo, tomar ese dolor como propio, transformarlo en un sufrimiento que si le pertenece. Esa es la idea del título. La publicación no llegó a tiempo para la Feria del Libro porque salió sobre el final del evento, pero lo voy a presentar en la Universidad del Salvador y después en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Probablemente en Mar del Plata también lo haga este año. Este es mi segundo libro como autor único, después tengo 18 pero como co-autor", aclaró el médico Psiquiatra, reconocido mundialmente.

¿Pero qué tan sencillo es reconocer que uno lo padece?. "Para saber si se tuvo un traumatismo psíquico, hay una gran dificultad porque no siempre somos conscientes de que ello sucedió. Un ejemplo sería un choque en un tren, donde van muchas personas en un vagón. Ese va a ser un evento disruptivo para todos ellos. Pero depende cómo cada persona lo tramite individualmente si se convertirá o no en un trauma. Muchos son conscientes y pedirán ayuda y otros lo negarán, transitando la herida. Ese psiquismo se transforma en angustia", explicó el profesional.

"Existe tratamiento para esto, yo desde mi psicoanalismo, hago un planeamiento por la palabra porque la angustia se puede eliminar con un ansiolítico pero no es la idea porque el dolor va a seguir estando. El tratamiento más profundo es a través de la palabra", aclaró el autor del libro.

En cuanto a la publicación de "Un dolor sin sujeto", Tesone habló sobre un hecho muy valioso: "Tuve el placer de que le escribí a una editorial que es inglesa y aceptó publicarlo a fin de año. Ellos piden dos capítulos y un resumen del libro que tuve que mandarlo en inglés. Luego el comité de evaluación decide si les interesa publicarlo o no pero yo tuve la suerte de que me dijeran que si. Prácticamente ya lo tengo traducido. Ahora viene todo un proceso elaborativo de varios meses pero estimo que a fin de año, va a ser publicado".

"Me gusta mucho escribir y para mi es algo catártico, me hace bien. En mis momentos de locura personal, hacerlo es mi propia terapia. Ver la hoja vacía es angustiante, pero me resulta muy grato tener la posibilidad y poder realizarlo", concluyó el médico psiquiatra.