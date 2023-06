Urtubey: "Si no se discute un modelo de país, no tengo por qué ser candidato"

Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta, confirmó en CNN Radio que no participará en los próximos comicios presidenciales: "Si no hay espacio para discutir un modelo de país, no tengo por qué ser candidato".

En Aire de Mañana, con Guillermo Panizza, Urtubey declaró: "Mi único patrimonio es mi palabra y la devaluación de la palabra destruyó a la política como herramienta transformadora. No voy a ser parte de algo en lo que no creo, no me interesan los cargos públicos".

"Lo que pasa es que si ya algunos han planteado en ser un frente en contra del gobierno, hoy es una especie de segunda opción frente a la primera que no se pudo. Pero conceptualmente le dijiste a la gente que serías un Lado B de Cambiemos y así es muy difícil construir competitivada electoral y una opción para la sociedad", sentenció, en relación a la polémica por la inclusión de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio.

En cuanto a sus ideas subrayó: "Estaba entusiasmado en que podamos ofrecer una opción superadora, un modelo de país desarrollista y que salga de la especulación financiera como ordenador de la economía y que piense en la producción y el desarrollo. Hoy esas ideas están ausentes en el debate y por eso tomé la decisión de no ser parte".

Y agregó: "No quiero discutir una posición de poder a cualquier precio, quiero discutir un modelo de país. Si no hay espacio, no tengo por qué hacerlo".

En cuanto a la situación dentro del oficialismo remarcó que es una interna entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y en donde se discuten posiciones de poder "en una Argentina virtualmente fundida, con más del 114% de inflación y 50% de pobreza".

En cuanto a las candidaturas contó: "Hay toda una danza de nombres esperando la bendición de quien manda. Están esperando que desde el sur diga quién es el elegido".

"No se discute de cuál es el peronismo que le puede servir a la Argentina en el siglo XXI. Lo primero que van a tener que explicarle a la gente qué es lo que han hecho desde el gobierno y por qué deben continuar y los resultados son muy malos", advirtió.

Además afirmó que habla con distintos dirigentes peronistas y observó: "Al peronismo le falta asumir sus responsabilidades en el presente de la Argentina. Si siguen negando la realidad tendrán un castigo formidable. El peronismo se encamina a una muy mala elección porque está a kilómetros de la gente".

Por último, Urtubey analizó que el peronismo puede llegar al ballotage y concluyó: "El problema es que desde el peronismo se plantea un gobierno que no hace peronismo. Hay que hacerse cargo de la realidad y miran para otro lado".