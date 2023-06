"Las escuelas van a estar cerradas como símbolo de repudio"

Como ya se había anticipado, este jueves desde SUTEBA, AMET, SADOP, La Fe y UDOGBA, realizarán un paro a nivel nacional en donde las escuelas se encontrarán cerradas. Además de realizarse la medida de fuerza por el pedido de paritarias y mejoras salariales, otra de las cuestiones principales es el repudio a lo que está sucediendo en Jujuy.

En ese contexto, desde la central soberana de la Comisión de Mar del Plata convocaron a una conferencia en donde informaron cómo será la jornada de paro y cuáles son los puntos de vista desde los sectores.

"Mañana va a ser una jornada de lucha y de movilización en Mar del Plata, vamos a iniciar una radio abierta a partir de las 10 en la catedral entre sindicatos docentes de todo el país. Vamos a estar parando, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, todo el frente gremial docente bonaerense, Amet, Suteba, Sadop, La Fe y Udogba, el STM, en el caso de la ciudad, los docentes municipales también están adheridos. Las escuelas van a estar cerradas como signo, como símbolo de repudio a lo que está sucediendo en Jujuy. Y a esto le acompañan también los trabajadores estatales y los compañeros de la SICOP", mencionó Gustavo Santos Ibáñez, el secretario general de SUTEBA.

Sobre esto, Ezequiel Navarro desde la CTA Autónoma, dijo: "Realmente estamos sorprendidos del nivel de violencia represiva que se está desarrollando en Jujuy. Ayer veíamos como algunos votantes de Gerardo Morales estaban consternados ante esta situación dado que familiares habían sido reprimidos. Lo que vimos nos preocupa mucho. También que ese sea el eje de campaña de uno de los candidatos a presidente. Cuando tuvo que salir a dar la cara, lo único que hizo fue responsabilizar a otros actores políticos de lo que depende pura y exclusivamente de él. Vehículos que no tienen nada que ver con el gobierno de la provincia de Jujuy, levantando gente, entrando a casas particulares sin ningún tipo de orden".

"La verdad que eso nos hace recordar a las peores épocas de la dictadura militar en nuestro país. Por eso, hoy las centrales estamos haciendo esta conferencia de prensa y durante el jueves, algunos sindicatos vamos a estar realizando paro y movilización, concretamente en Mar del Plata. Tanto la CETER y ATE convocaron a un paro nacional. En el transcurso de las horas se han ido sumando otros gremios. Así que mañana vamos a estar coordinando esta medida, repudiando lo que está pasando en Jujuy, pero también dando un mensaje muy claro que los representantes de los trabajadores y los trabajadores no vamos a tolerar esta muestra de violencia en nuestro país", sumó Navarro.

Además, por parte de la CTA de los Trabajadores, Gachi Ramundo expresó: "Nosotros tenemos información por nuestras compañeras del sindicato de la CETERA, de base que están allá haciendo paro ya hace unos días, por su salario, a la que ahora se incorporó el rechazo a la reforma que quiere imponer morales, con una pseudo convención que no existió. No había proyecto, no había información sobre eso".

"Ayer podíamos estar escuchando esto por las redes y por nuestros compañeros que están acá, porque realmente hubo un cerco mediático. Sabemos que Morales cerró la provincia. Es muy preocupante, que haya policía de civil, que vayan a buscar a sus casas en camionetas, sin la patente, han ido a buscar a líderes y militantes sindicales y sociales a sus casas, sacándolo de sus casas, aún sin estar en la protesta en ese momento. Y creemos que esto nos retrotrae a lo que pasó durante la dictadura militar y en el 2001", continuó Ramundo.

Y agregó: "Son los mismos que proponen un cambio. Si ese es el cambio, los trabajadores no lo queremos, queremos vivir en paz, tener trabajo, soberanía, no que se esté regalando el litio que quede para unos pocos, porque la tierra es nuestra casa común, es de todos. Tenemos que a esos recursos naturales, utilizarlos entre todos y ver cuál es el destino que le damos. Así que repudiamos esto y estaremos en plan de lucha, también está la CICOP, están judiciales adhiriendo a esta medida y están otros sindicatos que se van incorporando".

Por otro lado, los incidentes que están sucediendo en Jujuy, repercutieron en muchos otros puntos del país y uno de ellos fue en Mar del Plata, en donde además de manifestaciones y marchas, se registró la agresión a uno de los locales pertenecientes al PRO local.

Sobre ello, José Luis Rocha de la CGT afirmó: "Lo que pasó en Mar del Plata, en Jujuy, Chaco y en cada ciudad donde hay violencia, obviamente nosotros vamos a repudiarlo. La violencia no es el camino para transformar un país que lo que necesita es paz, trabajo, independencia económica, energética.

Y explicó que "todas estas cosas tenemos que repudiarlas. Insistimos, obviamente que es lamentable lo que está pasando en el Chaco, lo que pasó en Mar del Plata, que tres o cuatro personas empañaron una campaña rompiendo vidrios en un local, no importa de qué partido sean, no es la forma".

"Ni siquiera los militares se animaron a salir a buscar gente de día, como está haciendo Morales. Y están diciendo que esto es un ensayo pero no lo es. Proponen no más reclamos en la calle, cuando salgamos a la calle nos están diciendo que constitucionalmente van a hacer esto", aclaró Rocha.

"Los manifestantes lo único que están haciendo es reclamar sus derechos. Sobre todo los docentes que están reclamando un aumento de salario. No puede ser que cuando un trabajador va a reclamar un aumento de salario, la respuesta de los políticos sea represión", siguió desde la CGT.

Con respecto al caso que conmocionó a la provincia de Chaco, la desaparición de Cecilia Strzyzowski, Ramundo indicó que les parece "aberrante y que es una situación que no tiene que estar sucediendo en ninguna provincia, en ningún lugar de nuestro país ni del mundo. Que uno utilice la desaparición, la fuerza, la violencia, para poder defender una idea política o tapar alguna cuestión, creemos que también eso merece una reflexión sobre el tema de la justicia en nuestro país. Hay un poder, un partido político, que nos está negando la justicia a muchos de los argentinos".