Gabriel Solano: "Wado de Pedro y Manzur gobernaron para el FMI"

Gabriel Solano, legislador porteño y precandidato a presidente por el Frente de Izquierda, habló en CNN Radio sobre la situación de tensión que se vive en Jujuy, marcó las diferencias con Myriam Bregman y dijo que su idea es que haya “una izquierda independiente de todas las fuerzas que han gobernado en Argentina”.

En su visita a los estudios de CNN Radio, Solano, del Partido Obrero, dialogó con el equipo de La Mañana de CNN, con la conducción de Nacho Girón, y comenzó la entrevista analizando la candidatura de Unión por la Patria con Wado de Pedro y Juan Manzur: “Son dos de los principales ministros del gobierno fracasado. Seguramente Massa tendrá un lugar protagónico también”.

“La fórmula es la que gobernó Argentina. El 55% de los pibes pobres, precariedad laboral. ¿Para qué se presentan?”, se preguntó, y aclaró que “Cristina en sus últimos diez años fue así: lo puso a Massa, a Scioli, a Alberto Fernández. Le fue mal con todos y ahora armó su propia derecha”.

En este sentido, consideró que “Wado fue armado por Cristina como un camporista con relación con los sectores más concentrados. En lugar de ir a buscar a uno que no es mío, lo armó ella”.

“En Jujuy hubo una fuerte rebelión genuina y tuve vivencias personales. Cuando ves lo que pasa en Jujuy, el PJ local votó la constitución de Gerardo Morales y ahí es una especie de sucursal”, opinó, en tanto que sostuvo que “cuando hay una manifestación de miles de personas no puedo decir si hay o no un infiltrado. Lo que ocurrió no fue armado por infiltrados. Después es probable, pero una rebelión”.

Además, Solando explicó que “cuando la gente explota, explota. Así funcionan las personas y las sociedades”.

“Entre Myriam y yo hay diferencias. No estamos discutiendo candidaturas. Soy muy optimista con nuestros resultados, pero tengo en claro que no vamos a salir primeros. No es que vendo ideas alocadas”, aclaró.

Además, aseguró: “Queremos una izquierda independiente de todas las fuerzas que han gobernado en Argentina. Del macrismo es obvio, pero también del kirchnerismo. Somos muy críticos y en frente no tanto”.

"No sé si creció tanto Milei, vamos a ver", advirtió, y dijo que "las encuestas le dan, pero hay que ver cómo se manifiesta".

Además, comentó: "No solo Milei captó la bronca, Patricia Bullrich también es la derecha".

Y finalizó: "El surgir de la derecha no es un tema exclusivamente argentino, es un fenómeno internacional".