Con dos bajas sensibles, Aldosivi recibe a Gimnasia de Jujuy

En medio de una racha negativa, Aldosivi recibirá este domingo a las 16 a Gimnasia de Jujuy en el "José María Minella", por la decimonovena jornada de la Zona B de la Primera Nacional. El partido será transmitido por Tyc Sports Play.

Para este encuentro, el equipo que conduce "Tete" Quiroz no podrá contar con dos de sus titulares, el arquero Lucas Bruera y el central Manuel Guanini, debido a que ambos llegaron a las cinco amarillas en la fecha pasada ante Independiente Rivadavia. Además, tampoco estará presente De la Vega, por su expulsión al minuto de su ingreso.

Por lo tanto, todo indicaría que Federico Bravo tendrá su estreno con la camiseta "albiverde", Ingolotti estará bajo los tres palos y Escobar regresará al once titular, ya recuperado de su lesión muscular.

Este será un partido clave para el "Tiburón", que hace cuatro partidos no logra sumar de a tres. Tras haber goleado a Racing de Córdoba y luego vencido por la mínima a Villa Dálmine en la fecha 14°, tan sólo sumó un punto.

De hecho, una particularidad es que en aquellos partidos siempre abrió el marcador, pero nunca pudo sostener la ventaja: 1 a 1 vs Riestra, 3 a 2 vs Maipú, 2 a 1 vs Ferro y 2 a 1 vs Independiente Rivadavia.

En su última presentación, donde visitó al puntero de la Zona B, Riaño marcó el 1-0 y tres minutos más tarde el goleador del campeonato, Arce, puso el partido en tablas con un bombazo de tiro libre. Sin reacción alguna, antes de los 10´ del complemento, el delantero paraguayo volvió a dejar con las manos vacías al cuadro marplatense.

En ese marco, Aldosivi se ubica en la decimocuarta posición con 19 unidades -5G, 4E y 9P-, mientras que su rival, el "Lobo Jujeño", está en el noveno puesto, a dos puntos de entrar al Reducido, lugar que le pertenece a Atlético Rafaela con 27 puntos.

Por su parte, el elenco conducido por el marplatense Mario Gómez llega a este choque después de haber perdido 2-1 contra Riestra y 3-0 frente a Ferro. Cuando se enfrentaron en la segunda fecha repartieron puntos en Jujuy.