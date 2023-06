Espert: "No tengo la menor duda de que Larreta será el próximo presidente"

José Luis Espert, diputado nacional, confirmó en CNN Radio: "Soy el primer precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio de la lista de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Tenemos una lista muy fuerte y hay mucha gente de gestión y voluntad política".

En comunicación con Aire de Mañana, con Guillermo Panizza, Espert subrayó la importancia de que el liberalismo integre "el principal espacio opositor y con serias chances de gobernar". Y agregó: "Estoy contento por lo que representa esto para los argentinos. Es importante que un portaaviones como lo es Juntos por el Cambio pueda tener en forma institucional al liberalismo y tenga la quinta pata de la mesa política".

Además destacó: "No tengo la menor duda de que Larreta será el próximo presidente argentino. Nuestra lista será la ganadora en la PASO y la presidencial".

Por el contrario se diferenció de la propuesta de la precandidata presidencial, Patricia Bullrich: "La candidatura de Bullrich es una candidatura del PRO y cuando uno ve la lista no hay liberalismo. El liberalismo, con su decisión política de seguir conquistando voluntades, está con Horacio Rodríguez Larreta". Sin embargo, remarcó que en caso de que el espacio de la ex Ministra de Seguridad gane, "no hay dudas que aca nadie va a sacar los pies del plato después de las PASO".

Respecto a la iniciativa de continuar ampliando el espacio, el dirigente liberal detalló que el límite está en las ideas a defender: "Una defensa a ultranza de la Constitución, las instituciones y la república, el sistema representativo republicano y federal, la independencia de poderes, es necesario comulgar con una apertura genuiona de Argentina al mundo y dejar de usar el mundo como prestamista".

"El tamaño del Estado no le sirve a nadie y es un gigante con pie de barro, que nos apalea a impuestos a los que trabajamos en el sector privado y es de barro porque no le da los servicios necesarios a la gente. La seguridad en la Argentina es un desastre. Son todas cosas de sentido común y se debe tener compromiso con la gente", agregó.

"Massa es el ministro de economía de un gobierno fracasado y Rossi su jefe de gabinete, más kirchnerista que esa fórmula no hay", sentenció Espert, respecto a la oficialización de la fórmula oficialista, integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi.

A su vez habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Están negociando corregir los desvíos para tener el desembolso del primer trimestre. Es un disparate que los acuerdos con el Fondo pasen por ley en el Congreso. El kirchnerismo es precio de sus propios hechos porque el acuerdo con el fondo es ley y no puede desentenderse".

Y advirtió: "Estamos en una complicación seria y se pone más peluda la cosa ahora".

De cara a los comicios generales, Espert recalcó: "Espero y deseo que la gente se despierte y en la general vote otra cosa porque sino seremos una villa miseria, con todos beneficiarios de planes. El kirchnerismo busca la miseria del pueblo argentino".

Y concluyó: "El kirchnerismo es Venezuela y Cuba y hay que rebelarse contra eso. La gente tiene que ir a votar en contra de este intento de convertir la Argentina en un pozo ciego".